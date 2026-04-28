La puesta en escena que preparan para Adorni en el Congreso

Y llegó el día. En medio de la crisis política desatada por la investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el funcionario deberá rendir cuentas sobre la marcha de la administración frente a la Cámara de Diputados.

El show que prepara el gobierno incluye al presidente. Javier Milei estará ahí, para contener y alentar a su amigo, aunque todavía no está definido desde donde. Si estará en un palco, de frente al jefe de Gabinete o si estará mas cerca. Pero preparan entre ambos un ida y vuelta fluido, un intercambio de picardías y un recíproco festejo de chicanas diversas.

La idea es replicar la lógica de la apertura de Sesiones Ordinarias el 1° de marzo, donde el presidente gozó de la exclusividad de las cámaras y los micrófonos, los gritos de la oposición eran un rumor que daba marco al festival y el titular del Ejecutivo, sin contrapuntos audibles, disfrutaba golpeando sin cesar a la oposición presente.

En aquella ocasión, la organización estuvo a cargo justamente el área que controla Adorni, porque se trató de una cadena nacional. Mañana no será el caso, pero el monopolio de la distribución de imágenes estará a cargo de Diputados TV, que responde a la presidencia del cuerpo en manos de Martín Menem.

Desde el atril, Adorni intentará quedar como un ganador. El mismo pícaro debatiente que manipulaba a los periodistas de Casa de Gobierno en la época en que brindaba conferencias de prensa. En el gobierno, creen que ese rol le queda cómodo y que podría recuperar imagen pública si las cosas salen como está previsto.

El jefe de Gabinete irá munido de algunas carpetas que involucran a legisladores peronistas con hechos que se juzgan poco claros, de modo de contraatacar si el centro del debate es la causa que lo investiga a el mismo, por enriquecimiento ilícito y dádivas. En todo caso el show valdrá la pena.