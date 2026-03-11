Victoria Villarruel visitó Expoagro y evitó hablar sobre su vínculo con Javier Milei: "No tiene importancia"

La vicepresidenta Victoria Villarruel visitó este miércoles la muestra de Expoagro donde resaltó la importancia del campo y evitó pronunciarse sobre su relación con el presidente Javier Milei.

Al arribar al predio de San Nicolás donde se desarrolla la muestra, la Vicepresidenta fue consultada por la prensa sobre su vínculo tenso con el jefe de Estado pero lo minimizó. "Este tipo de novelas le permiten al periodismo seguir hablando de algo que no tiene importancia", consideró.

Minutos después, en la carpa institucional y con las autoridades de la exposición, la titular del Senado aseveró que iba a ser "prescindente de internas políticas".

"Hablar de peleas entre políticos saca el foco de lo importante, que hoy es estar con los productores y recorrer los stands", les dijo Villarruel a las autoridades de Expoagro antes de iniciar una recorrida.

La presidenta en ejercicio, debido a que Javier Milei se encuentra en Chile para asistir a la asunción de José Antonio Kast, también dio su mirada sobre el campo argentino y lo calificó como un pilar "fundamental" para el futuro del país.

Además, habló sobre impulsar un "mensaje federal". "Acá hay productores y representantes. Es muy importante mostrar que Argentina no es solamente la Ciudad o provincia de Buenos Aires", subrayó.

Patricia Bullrich también visitará Expoagro

Este miércoles también visitará la muestra la senadora nacional por La Libertad Avanza Patricia Bullrich, quien brindará una conferencia de prensa a las 12:30.

La exposición continuará hasta el viernes en el autódromo de San Nicolás. Este año la megamuestra agroindustrial festeja su 20° aniversario.



