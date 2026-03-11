Cambio de gobierno en Chile: Javier Milei asiste a la asunción de José Antonio Kast

El presidente Javier Milei participa este miércoles de la ceremonia de asunción de José Antonio Kast, que se lleva a cabo desde las 12 en el Congreso Nacional de Valparaíso.

El jefe de Estado argentino, que viajó directamente desde Estados Unidos donde participó de la Argentina Week en Nueva York, arribó al Congreso chileno minutos antes de las 12 y fue recibido por Kast. El líder de La Libertad Avanza está acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Milei y Kast ya se reunieron en la Casa Rosada en diciembre después del triunfo electoral del dirigente ultraderechista chileno, oportunidad en la que ambos mostraron sintonía política y posaron con la motosierra símbolo del modelo de ajuste ubicada en el despacho principal.

Javier Milei asistirá a la asunción de José Antonio Kast en Chile.

También se vieron el último sábado en Miami, donde estuvieron invitados a la Cumbre "Shield of the Americas" organizada por su par de los Estados Unidos, Donald Trump.

Kast tiene 60 años, es dirigente del Partido Republicano y le ganó en el balotaje a la candidata oficialista por el Partido Comunista, Jeannette Jara, en su tercer intento por el sillón presidencial. Será el primer mandatario abiertamente pinochetista de Chile desde la recuperación de la democracia en ese país. Gobernará hasta 2030.

La agenda de Javier Milei

La estadía de Javier Milei en Chile será breve ya que, tras participar de la ceremonia de asunción de Kast, a las 15 partirá del vuelo especial que lo traerá de regreso a la Argentina.

En tanto, en las próximas horas tiene previsto viajar a España para asistir al Foro Económico de Madrid, donde cerrará el evento el sábado.