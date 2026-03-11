Cambio de época en Chile: asume el ultraderechista José Antonio Kast

Chile dará este miércoles un giro ideológico de 180 grados con la asunción como presidente del dirigente ultraderechista José Antonio Kast, que sucederá al mandatario de izquierda Gabriel Boric.

Kast, de 60 años y el primer presidente abiertamente pinochetista de Chile desde la recuperación de la democracia en ese país, gobernará hasta 2030 después de obtener un contundente triunfo en el balotaje del pasado 14 de diciembre con más del 58% de los votos, frente a Jeannette Jara, afiliada al Partido Comunista (PC).

Con la asunción de Kast, Chile dará un giro ideológico de 180 grados.

Javier Milei asiste a la asunción de Kast y busca sellar la alianza

Chile se ha caracterizado por alternancias de poder pacíficas entre la izquierda y la derecha tradicional no pinochetista en las últimas tres décadas. Sin embargo, el de Kast será el primer gobierno de un presidente que(1973-90).

El presidente argentino, Javier Milei, asistirá este miércoles a la ceremonia de asunción de Kast que se realizará desde las 12 en la sede del Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso.

La sintonía ideológica entre el líder de La Libertad Avanza y el dirigente transandino ya quedó en evidencia cuando Kast visitó la Casa Rosada tras ganar la elección presidencial en su país por lo que Milei buscará con el encuentro de hoy sellar su alianza con el gobierno de Chile.

Kast visitó a Milei en Casa Rosada tras ser electo presidente de Chile.

Otros mandatarios que participarán del acto son Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Nasry Asfura (Honduras) y Rodrigo Paz (Bolivia), todos ubicados en el arco ideológico de la centroderecha.

Quienes no asistirán son tres presidentes identificados con el progresismo en Latinoamérica: el brasileño Lula da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum y el colombiano Gustavo Petro. En cambio, estará el uruguayo Yamandú Orsi.

Seguridad e inmigración, las prioridades para el nuevo gobierno de Chile

El combate a la inseguridad y mayores controles a inmigrantes serán las prioridades para el nuevo gobierno de Chile ya que fueron los ejes de la campaña de Kast.

La preocupación sobre la inseguridad se refleja en todas las encuestas debido a que Chile pasó de ser uno de los países más seguros de la región a presentar un creciente índice de violencia vinculada al narcotráfico. Un sondeo reciente del Centro de Estudios Fundación Paz Ciudadana reveló que el 23,8% de los chilenos consultados consideraba "bastante o muy probable" ser víctima de asesinato en los próximos 12 meses.

Los expertos achacan las causas de la violencia a la entrada de bandas internacionales del narcotráfico, como la venezolana Tren de Aragua, lo que derivó en una ola de xenofobia contra la emigración de ese origen estimada en alrededor de 700.000 personas.

En campaña, Kast prometió expulsar a todos los inmigrantes sin papeles. Se estima que 300.000 migrantes, sobre un total de 1,6 millones, carecen de documentos.



