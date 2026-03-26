Hackearon las redes sociales del presidente de Chile y publicaron una foto de Trump con los bigotes de Hitler

El Gobierno de Chile informó que las cuentas oficiales del presidente José Antonio Kast en redes sociales fueron hackeadas, luego de que apareciera una publicación con una imagen intervenida de Donald Trump con los bigotes de Adolf Hitler.



Según explicaron desde el Ejecutivo, los perfiles del jefe de Estado en Instagram y X fueron "comprometidos por terceros", lo que provocó la difusión de contenido no autorizado desde las cuentas oficiales del presidente.

La publicación que generó mayor repercusión incluía una fotografía manipulada de Trump. En la imagen -tomada el día en que el líder republicano fue procesado judicialmente- el mandatario aparecía con el característico bigote asociado a Hitler.

La foto trucada de Trump como Hitler que apareció en las redes de Kast.

Junto a la imagen se difundió un mensaje con fuertes críticas al mandatario norteamericano. "Chile ha cambiado su postura respecto al presidente Trump tras sus recientes acciones, que han causado graves daños a nivel mundial. Ha traicionado sus promesas a Chile y esto se ha prolongado demasiado", decía el comunicado.

La publicación cerró con una frase aún más provocadora: "Donald Trumpler es peor que Hitler".

El contenido fue eliminado a los pocos minutos de haber sido publicado, mientras el gobierno trabajaba para recuperar el control de las cuentas afectadas.

El saludo entre Kast y Trump en la cumbre "Shield of the Americas".

El episodio llamó la atención también en un principio por el vínculo político que Kast mantiene con Washington desde que llegó al poder. Desde su asunción, el mandatario chileno se mostró cercano a la Casa Blanca. Incluso, fue uno de los firmantes de la cumbre "Shield of the Americas", realizada a comienzos de marzo, un encuentro regional enfocado en cooperación y seguridad en el continente, y del cual formó parte el presidente Javier Milei.