Donald Trump ordenó a la Justicia estadounidense que no investiguen a Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a la Justicia no avanzar en la investigación sobre la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en lo que puede ser tomado como un gesto de buena voluntad.

La DEA tiene un archivo plagado de acusaciones por narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de oro donde aparece el nombre de la actual mandataria venezolana desde 2018.

Sin embargo, Trump instruyó discretamente a los fiscales federales en Miami para que eviten continuar las investigaciones penales contra la presidenta interina venezolana.

De acuerdo a lo dicho por ex funcionarios estadounidenses citados por Associated Press, la medida busca evitar obstáculos en la relación con Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro.

"A todos se les ha dicho que se retiren", dijo uno de los ex funcionarios sobre la decisión gubernamental.

Donald Trump elogió a Rodríguez, calificándola como "una persona estupenda", poco después de que el ejército estadounidense trasladara al ex presidente venezolano Nicolás Maduro, y a su esposa, a Nueva York para juzgarlos ante el Tribunal Federal.

Por su parte, legisladores demócratas cuestionaron el trato favorable hacia Rodríguez y reclamaron explicaciones al gobierno de Trump por lo ocurrido.