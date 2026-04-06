Javier Milei recibe a José Antonio Kast en la Casa Rosada y consolida la sintonía política con Chile

El presidente Javier Milei recibirá este lunes desde las 10, en la Casa Rosada, a su par chileno José Antonio Kast, en lo que se trata del primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder el 11 de marzo último. La reunión tendrá un formato ampliado, ya que contará con la presencia de los gabinetes de ambos países.

La cita apunta a consolidar la sintonía política entre Milei y Kast, ambos con posiciones cercanas al gobierno estadounidense de Donald Trump. De hecho, ambos se vieron hace un mes en el lanzamiento del Escudo de las Américas, un proyecto impulsado por el líder de republicano para promover "la libertad, la seguridad y la prosperidad" en la región.

Javier Milei estuvo el 11 de marzo pasado en la asunción presidencial de José Antonio Kast.

La visita de Kast a la Argentina refuerza una tradición diplomática entre ambos países: los presidentes chilenos suelen elegir Buenos Aires como su primer destino internacional tras asumir el cargo. Así ocurrió también con Gabriel Boric, que visitó la Ciudad pocas semanas después de iniciar su mandato, durante la presidencia de Alberto Fernández.

"Como ha sido costumbre en la historia de nuestra patria, el primer viaje se hace en la República hermana de Argentina", subrayó el mandatario trasandino antes de partir desde Santiago. Al llegar a Buenos Aires, fue recibido con honores por el Regimiento de Granaderos a Caballo y por el secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Brun.

El encuentro entre Milei y Kast dejará atrás las tensiones que caracterizaron las relaciones entre ambos gobiernos durante la presidencia de Boric en Chile. Tanto el líder de La Libertad Avanza como el dirigente de ultraderecha sostienen una posición en defensa de la visión económica liberal y coinciden en temas como inmigración, seguridad y reducción del aparato estatal. Además, participan de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

Kast estará acompañado en la Casa Rosada por el canciller Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

Uno de los objetivos del encuentro, según adelantó Pérez Mackenna, será "impulsar iniciativas compartidas vinculadas a la explotación de recursos naturales, el desarrollo energético y la mejora de los pasos fronterizos".

Milei y Kast, vale recordar, mantuvieron un encuentro en diciembre pasado en Buenos Aires. Fue antes de la asunción del presidente chileno y la cita quedó retratada en una imagen en la que se puede ver la motosierra, símbolo de la política de ajuste fiscal promovida por el libertario, que comparte con su par de trasandino.