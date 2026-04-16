Fuerte cacerolazo en Chile contra el presidente José Antonio Kast

Un fuerte cacerolazo se hizo sentir en la noche de este miércoles en distintas ciudades de Chile contra el presidente del país trasandino, el derechista José Antonio Kast, en un contexto de creciente malestar social por la suba del precio de los combustibles y el deterioro del poder adquisitivo.

Los manifestantes utilizaron así el sonido de las ollas para expresar su descontento ante el rumbo económico del país. El usuario de un teléfono celular captó parte de los cacerolazos y el video se viralizó en redes sociales.

La protesta se concretó en paralelo a un mensaje que brindaba el jefe de Estado por cadena nacional, que comenzó a las 21 y estuvo centrado en la presentación del Plan de Reconstrucción, iniciativa que contempla medidas para fomentar la inversión, financiar obras y reactivar el empleo.

Medios de Chile consignaron que los cacerolazos más ruidosos se escucharon en Santiago y Villa del Mar.

La protesta reflejó una caída en la popularidad de Kast, quien afronta cuestionamientos cada vez más amplios a su conducción.

En marzo último ya se habían registrado cacerolazos en distintas ciudades de Chile, como Antofagasta y Santiago.