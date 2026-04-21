Políticos del oficialismo y la oposición se suman a la misa de Luján por el Papa Francisco: ¿Quiénes estarán presentes?

Diversas misas, caravanas y actividades se llevarán a cabo este martes para conmemorar un año de la muerte del Papa Francisco, pero la más destacada será la que desarrollará la Iglesia Católica en la ciudad bonaerense de Luján, que contará con representación del Gobierno nacional y funcionarios de la oposición.

Desde las 17, en la tradicional Basílica se hará la misa con la que las autoridades eclesiásticas, con Marcelo Colombo a la cabeza (máxima autoridad de la Conferencia Episcopal Argentina), recordará al fallecido Sumo Pontífice.

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El lema será "memoria agradecida" y "compromiso misionero" y estarán, como la imagen del Poder Ejecutivo, Victoria Villarruel, vicepresidenta, Manuel Adorni, jefe de Gabinete, Martín Menem, titular de Diputados, y Agustín Caulo, el secretario de Culto y Civilización de la Nación que reemplazó a Nahuel Sotelo en enero de este año. Además, confirmaron su presencia la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Con Javier Milei, el presidente, y Pablo Quirno, el canciller, de viaje en Israel, el acto central en recordatorio de Jorge Bergoglio tendrá por lo menos a los dos funcionarios mencionados del Gobierno nacional, tal como confirmaron fuentes oficiales.

Otros funcionario presentes en la misa





En tanto, confirmaron participación el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Ricardo Quintela, mandatario de La Rioja, y la primera línea de la CGT y los movimientos sociales. También manifestaron su intención de participar Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Por el lado de la Iglesia, dará el presente la totalidad del episcopado argentino y los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEA: el cardenal Ángel Rossi (vicepresidente I), el monseñor César Fernández (vicepresidente II) y el monseñor Raúl Pizarro (secretario general).

"La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del Papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados", subrayó la Conferencia Episcopal desde un comunicado sobre la actividad.