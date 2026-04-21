¡EN VIVO! Misa a un año de la muerte del papa Francisco en la Basílica de Luján

Desde las 17, en la tradicional Basílica de Luján se realiza una misa para recordar al papa Francisco, a un año de su fallciemiento.

Encabeza la ceremonia Marcelo Colombo (máxima autoridad de la Conferencia Episcopal Argentina), en un acto que contará con dirigentes de la oposición y el oficialismo que van a recordar al fallecido Sumo Pontífice.

Al comienzo de su alocución, Colombo agradeció la presencia de políticos y organizaciones sociales, en tanto que comenzó a recordar a Francisco.

"La elección del papa Francisco fue para la Iglesia argentina una inmensa alegría. Ir a la periferia en lo concreto te permite conocer las penurias del Pueblo", resaltó al recordar a Francisco.

El lema es "memoria agradecida" y "compromiso misionero" y se encuentran del oficialismo Victoria Villarruel, vicepresidenta, Manuel Adorni, jefe de Gabinete, Martín Menem, titular de Diputados, y Agustín Caulo, el secretario de Culto y Civilización de la Nación que reemplazó a Nahuel Sotelo en enero de este año. Además, confirmaron su presencia la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Por el lado de la oposición al ejecutivo, participan el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Ricardo Quintela, mandatario de La Rioja, y la primera línea de la CGT y los movimientos sociales.

Desde la entidad destacaron que el encuentro busca "hacer memoria agradecida" y renovar el compromiso con el legado del Papa.