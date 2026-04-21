Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 21 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
CONMEMORACIÓN

¡EN VIVO! Misa a un año de la muerte del papa Francisco en la Basílica de Luján

Asisten el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, entre otros dirigentes.

Desde las 17, en la tradicional Basílica de Luján se realiza una misa para recordar al papa Francisco, a un año de su fallciemiento.

Encabeza la ceremonia Marcelo Colombo (máxima autoridad de la Conferencia Episcopal Argentina), en un acto que contará con dirigentes de la oposición y el oficialismo que van a recordar al fallecido Sumo Pontífice. 

Al comienzo de su alocución, Colombo agradeció la presencia de políticos y organizaciones sociales, en tanto que comenzó a recordar a Francisco.

"La elección del papa Francisco fue para la Iglesia argentina una inmensa alegría. Ir a la periferia en lo concreto te permite conocer las penurias del Pueblo", resaltó al recordar a Francisco.

El lema es "memoria agradecida" y "compromiso misionero" y se encuentran del oficialismo Victoria Villarruel, vicepresidenta, Manuel Adorni, jefe de Gabinete, Martín Menem, titular de Diputados, y Agustín Caulo, el secretario de Culto y Civilización de la Nación que reemplazó a Nahuel Sotelo en enero de este año. Además, confirmaron su presencia la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Por el lado de la oposición al ejecutivo, participan el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Ricardo Quintela, mandatario de La Rioja, y la primera línea de la CGT y los movimientos sociales.

 Desde la entidad destacaron que el encuentro busca "hacer memoria agradecida" y renovar el compromiso con el legado del Papa.

Esta nota habla de:
1
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?
Noticias

El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?

4
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

5
"Es mi sueño": Jimena Barón emocionó en vivo y le pagará el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano
Noticias

"Es mi sueño": Jimena Barón emocionó en vivo y le pagará el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano

Últimas noticias de Papa Francisco