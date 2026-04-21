Javier Milei contó qué le dijo el Papa Francisco cuando le pidió perdón por haberlo llamado "representante del Maligno en la Tierra"

A un año de la muerte del Papa Francisco, el presidente Javier Milei recordó este martes el encuentro mantenido en 2024 en el Vaticano y, también, reveló qué le dijo el Santo Padre cuando le pidió disculpas por haberlo llamado "el representante del maligno en la tierra".

En medio de su viaje oficial a Israel, Milei visitó la Iglesia del Santo Sepulcro y le rindió homenaje a Francisco, al encender una vela conmemorativa en su memoria. Además, "dejó asentado en el libro de visitas un mensaje personal de respeto y reconocimiento hacia la figura de Su Santidad", según un comunicado del gobierno.

Una vez finalizada esa actividad, el Presidente evocó al Pontífice desde sus redes sociales. "Aquí con el argentino más importante de toda la historia... Abrazo a la distancia, Santo Padre", escribió en un posteo ilustrado con cuatro imágenes junto a Francisco.

Aquí con el argentino más importante de toda la historia...

Abrazo a la distancia Santo Padre. pic.twitter.com/rpbf6uLHK9 April 21, 2026

El mensaje provocó diferentes repercusiones y uno de los usuarios le recordó a sus críticas al Pontífice a lo largo de la campaña presidencial de 2023, cuando el actual jefe de Estado llegó a nombrarlo como "el representante del Maligno en la Tierra". Ahí, el libertario le respondió con un dato revelador: "En la misma visita le pedí perdón por mi ERROR (sic) y su respuesta fue propia de un grande".

Según Milei, Francisco le dijo durante la reunión en el Vaticano: "No te calentés, todos hacemos boludeces de chicos".

Antes y durante la campaña presidencial, el libertario había calificado al Santo Padre de "imbécil" y dijo que siempre estaba "parado del lado del mal" porque apoyaba los impuestos". No sólo eso: en una entrevista con el comentarista estadounidense Tucker Carlson, afirmó que Francisco tenía "afinidad con los comunistas asesinos" y violaba los diez mandamientos al defender la "justicia social".

Una vez que llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023, Milei bajó el tono de sus críticas y, a partir de su encuentro en el Vaticano, empezó a definir a Francisco como "el argentino más importante de la historia".

La carta de Milei a un año de la muerte de Francisco

La Oficina del Presidente difundió una carta de Milei, con motivo del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, envió al Arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Daniel Colombo. En su misiva, calificó a Jorge Bergoglio como "uno de los argentinos más trascendentes de nuestra historia por la magnitud de la misión universal que le tocó desempeñar" desde el pontificado.

"Guardo un recuerdo personal muy significativo del llamado que recibí de Su Santidad el 22 de noviembre de 2023 (día se su triunfo electoral en el balotaje), en el que me brindó palabras de aliento y reflexión en un momento crucial para nuestro país. Del mismo modo, valoro profundamente los encuentros mantenidos en Roma en febrero de 2024, donde pude apreciar su calidez y su claridad", agregó.

Milei destacó en su carta "la incansable lucha del Papa Francisco para proteger la vida desde la concepción, promover el diálogo interreligioso y acercar la vida espiritual y espiritual a los más jóvenes", así como "su voluntad de llevar austeridad a la Santa Sede".

Carta del Presidente Javier Milei al Arzobispo de Mendoza y Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Marcelo D. Colombo, con motivo del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. pic.twitter.com/VDvQAeC7KN — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 21, 2026

Además, se refirió a la misa en honor de Bergoglio que se desarrollará este martes a las 17, en la Basílica de Luján, con la presencia de la cúpula del Episcopado, representantes del gobierno nacional y dirigentes políticos de la oposición. "Espero que esta misa por el primer aniversario del fallecimiento de Francisco produzca mucho fruto en nuestro pueblo y que nos permita hacer memoria agradecida de su pontificado", expresó el mandatario.

En ese sentido, Milei manifestó su deseo de que "desde esta basílica tan significativa para el Papa, la Virgen de Luján proteja y guarde a toda la Nación Argentina".