Javier Milei visita la Iglesia del Santo Sepulcro en el último día de su gira por Israel

El presidente Javier Milei encara este martes el último día de su gira oficial por Israel, donde visitará la Iglesia del Santo Sepulcro, ubicada en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Ya estuvo en la Basílica durante los viajes realizados en febrero de 2024 y junio de 2025.

Esta vez, Milei será acompañado por los integrantes de la comitiva oficial y hay expectativa sobre un posible recuerdo del primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, con quien se reunió en el Vaticano poco después de su llegada a la Casa Rosada.

La Basílica del Santo Sepulcro es el lugar más venerado por los cristianos de todo el mundo. En su interior se aloja lo que se considera que fue tanto el sitio de la crucifixión como de la sepultura de Jesús.

Milei irá a la Iglesia del Santo Sepulcro con su hermana Karina y otros integrantes de la comitiva.

El líder de La Libertad Avanza realizará esta visita luego de haber mantenido horas atrás un encuentro con rabinos como parte de su agenda del día. Ayer fue condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos en la Yeshiva Hebron, una escuela religiosa que forma a la elite de los observantes en Israel.

En el cierre de su viaje, Milei se convertirá en el primer presidente extranjero en prender una de las 12 antorchas de la emblemática ceremonia por el 78º aniversario de la Independencia de Israel. La distinción fue brindada por el gobierno de Benjamin Netanyahu en agradecimiento por su respaldo incondicional.