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Ricky Martin llegó a Argentina con sus hijos, debutó en Córdoba y continúa su gira con shows agotados

El artista arribó junto a sus mellizos Matteo y Valentino, ya se presentó en Córdoba y se prepara para Rosario y Buenos Aires con fechas sold out

Cecilia Andrea Bello

La llegada de Ricky Martin a la Argentina volvió a generar una fuerte expectativa entre sus seguidores. El artista aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo privado procedente de Paraguay, acompañado por sus hijos mellizos, Matteo y Valentino, y parte de su equipo de trabajo.

&nbsp;Ricky Martin fue recibido bajo un operativo reservado y eficiente, acompañado por sus hijos mellizos
 Ricky Martin fue recibido bajo un operativo reservado y eficiente, acompañado por sus hijos mellizos

El arribo se dio en la terminal FBO, destinada a vuelos privados, bajo un operativo discreto. Con un look informal -remera negra, jeans y borceguíes-, el cantante descendió junto a sus hijos y fue asistido en todo momento por su staff, que también se encargó del traslado de equipaje e instrumentos.

Tras un breve paso por pista, el artista y su familia se dirigieron en camionetas hacia el barrio de Recoleta, donde se hospedan durante su estadía en Buenos Aires, priorizando la privacidad en medio de una agenda intensa.

&nbsp;Ricky Martin inició su tour en el país con un Estadio Kempes colmado y se prepara para reencontrarse con el público en Buenos Aires&nbsp;&nbsp;
 Ricky Martin inició su tour en el país con un Estadio Kempes colmado y se prepara para reencontrarse con el público en Buenos Aires  

La gira ya está en marcha: anoche, Ricky Martin dio su primer show en el país con un Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba completamente agotado, marcando el inicio de su tour por Argentina. El espectáculo repasó los grandes hits de su carrera, con un recorrido cargado de nostalgia y energía.

El tour continuará en Rosario y luego desembarcará en Buenos Aires, donde brindará dos shows en el Campo Argentino de Polo, ambos con entradas agotadas para los días 17 y 18 de abril.

&nbsp;Ricky Martin reafirma su vínculo con el público argentino con una gira cargada de hits&nbsp;
 Ricky Martin reafirma su vínculo con el público argentino con una gira cargada de hits 

Con una puesta que combina emoción y grandes clásicos, el artista volverá a encontrarse con el público argentino a través de canciones que marcaron generaciones, como "María", "Tal vez", "Fuego de noche, nieve de día" y "Vente pa' ca", reafirmando su vínculo con sus fans locales.

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