Ricky Martin reversiona "Vuelve" junto a Tini Stoessel y Los Ángeles Azules

Ricky Martin presenta una nueva versión de su icónico tema "Vuelve", esta vez acompañado por Tini Stoessel y Los Ángeles Azules, en una colaboración que cruza estilos, generaciones y geografías.

La reinterpretación mantiene la esencia romántica de la canción original, pero suma el característico sonido de la cumbia de Los Ángeles Azules y el toque pop contemporáneo de Tini, logrando una versión renovada que conecta con nuevas audiencias sin perder su identidad.

Tini Stoessel aporta su impronta pop a "Vuelve", sumándose a una versión que une generaciones y estilos

El lanzamiento forma parte de una serie de revisiones de grandes éxitos del artista, que incluyen recientes colaboraciones como "Fuego de Noche, Nieve de Día" junto a Christian Nodal y "A Medio Vivir" con Carín León, en el marco de una producción especial pensada para reconectar con su repertorio clásico desde una mirada actual.

Además, "Vuelve" llega acompañado de un videoclip oficial dirigido por Andrés Ibañez, filmado entre Miami y Los Ángeles, que refuerza la estética moderna de esta nueva etapa.

Ricky Martin se une a Tini Stoessel y Los Ángeles Azules para una nueva versión de "Vuelve"

En paralelo, Ricky Martin continúa con su gira Ricky Martin Live, con la que recorre distintas ciudades de México y próximamente llegará a países como Uruguay, Paraguay y Argentina, además de sumar presentaciones en Europa.

Con esta versión de "Vuelve", el artista reafirma su vigencia y su capacidad de reinventar sus clásicos, sumando nuevas voces y sonidos a su legado musical.

Mirá el nuevo videoclip de Ricky Martin junto a Tini y Los Ángeles Azules "Vuelve"