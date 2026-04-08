Un Poco de Ruido llega al Estadio Vélez Sarsfield con la zapada más grande del mundo

El proyecto musical Un Poco de Ruido dará un paso histórico en su crecimiento al presentarse el próximo 26 de septiembre en el Estadio Vélez Sarsfield, con un show que promete reunir a miles de personas en lo que será la fiesta de cumbia más grande del país.

La casa de la cumbia

Lo que comenzó como una zapada entre amigos en un estudio se transformó, en muy poco tiempo, en uno de los contenidos más vistos y comentados de Argentina. Con un formato descontracturado y encuentros musicales en vivo, el ciclo logró construir una comunidad masiva que hoy trasciende lo digital y conecta con distintas generaciones a través de la música.

Este salto del streaming al estadio marca un antes y un después para el proyecto. El show en Vélez no será solo un recital, sino una experiencia pensada para trasladar al vivo la esencia que lo convirtió en fenómeno: cercanía, espontaneidad, cruces entre artistas y una celebración colectiva de la cumbia como lenguaje popular.

La propuesta contará con una puesta especialmente diseñada para formato estadio, más de cuatro horas de música, invitados y momentos únicos que buscan amplificar la energía que caracteriza al ciclo, ahora frente a más de 45.000 personas.

Porque si algo dejó en claro Un Poco de Ruido en este tiempo es que la cumbia no tiene fronteras: atraviesa generaciones y hoy encuentra su máxima expresión en Vélez, con una fiesta que promete ser histórica.

Entradas: cuándo y dónde conseguirlas

La preventa estará disponible desde el jueves 9 de abril a las 16 hs con beneficios exclusivos, mientras que la venta general comenzará el viernes 10 de abril a la misma hora. Los tickets podrán adquirirse a través de AllAccess, con distintos medios de pago y promociones vigentes.



