La divertida confesión de Diego Peretti sobre Cazzu que sorprendió a todos: "No me imaginaba..."

El universo del cine nacional quedó muy enternecido tras las declaraciones de Diego Peretti sobre la humildad de su coprotagonista, la cantante Cazzu. La noticia generó un impacto total al conocerse que el actor vivió gran parte del rodaje de la película "Risa y la cabina del viento" sin tener noción de la fama mundial que rodea a la "jefa" del trap. Con la honestidad que lo caracteriza, el protagonista de "Los Simuladores" admitió que el primer encuentro entre ambos estuvo marcado por el desconocimiento absoluto de su carrera, lo que permitió que se gestara un vínculo genuino lejos de las cámaras y el fanatismo extremo.

El contexto de este conflicto nace de la brecha generacional y cultural que muchas veces separa a los actores consagrados de las nuevas figuras de la música urbana. Peretti confesó sin vueltas sobre el inicio de su relación laboral: "Lo de Cazzu me resulta sorprendente (...) No la conocía, le decía Cazzú porque me parecía que quedaba mejor". Esta anécdota refleja cómo, dentro del set de filmación, la jerarquía de las redes sociales desapareció para dar paso a un trabajo actoral donde la comodidad y la sencillez de la artista jujeña fueron las protagonistas absolutas, sorprendiendo a todo el equipo técnico.

La divertida confesión de Diego Peretti sobre Cazzu: "No me imaginaba..."

La parte más explosiva de la jornada llegó cuando el actor relató el momento en que finalmente comprendió quién era la joven con la que compartía escenas diariamente. Según su testimonio, "había mucha gente afuera del set y terminando la película empecé a darme cuenta de quién era, no me imaginaba la dimensión que tenía", agregó sobre el fenómeno que se generaba en cada locación de la película. Ver a cientos de fanáticos esperando por un autógrafo o una foto le abrió los ojos a Peretti, quien hasta ese entonces solo veía en ella a una compañera de trabajo talentosa y predispuesta.

Actualmente, el foco está puesto en la gran expectativa que genera ver a esta dupla en la pantalla grande, uniendo el prestigio actoral de Peretti con el magnetismo de Cazzu. La química que lograron, potenciada por ese desconocimiento inicial del actor, promete darle una naturalidad única a la historia de "Risa y la cabina del viento". En las redes sociales, los seguidores de la cantante celebraron la anécdota, destacando que su humildad es lo que la hace mantenerse en la cima de la industria musical sin perder la esencia que tanto cautivó a su nuevo amigo del cine.

El arrollador éxito de estas figuras vuelve a demostrar que el talento no tiene fronteras de género ni de edad. Lo sucedido entre Diego y la artista deja un precedente sobre la importancia de los encuentros humanos por encima de los seguidores de los flashes de la fama.