Harry Styles logra el mayor debut global de su carrera con "Kiss All The Time. Disco, Occasionally."

Harry Styles volvió a hacer historia. El cantante británico, ganador del Grammy®, alcanzó el debut global más importante de toda su carrera con su nuevo álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally., que ya superó el millón de unidades vendidas en todo el mundo y se convirtió en el lanzamiento más fuerte del año.

Kiss All The Time. Disco, Occasionally. domina los rankings internacionales

En Estados Unidos, el disco debutó directamente en el puesto #1 del Billboard 200 con más de 430.000 unidades de consumo durante su primera semana, marcando el estreno más grande del año en ese mercado. Con este logro, Styles suma su cuarto álbum solista consecutivo en lo más alto del ranking, ampliando su récord como el primer artista masculino británico en alcanzar ese hito.

El impacto también se reflejó en el formato físico: el álbum registró la mayor venta de vinilos en la primera semana para un artista masculino en Estados Unidos, superando incluso sus propias marcas previas.

A nivel internacional, el fenómeno fue inmediato. El trabajo alcanzó el puesto #1 en otros 19 países y se posicionó como el álbum más vendido del año en mercados clave como Reino Unido, Australia, Irlanda, Países Bajos, Suecia, Nueva Zelanda, Austria, Suiza, Bélgica, Noruega, Portugal, Canadá y España.

Harry Styles celebra el mayor debut global de su carrera tras superar el millón de copias vendidas con su nuevo álbum

En Reino Unido logró otro hito: vendió 183.000 unidades en su primera semana, superando ampliamente los números obtenidos por Harry's House. Además, consiguió el doble #1 simultáneo en álbumes y sencillos tanto en Reino Unido como en Canadá, consolidando un dominio absoluto de los rankings.

El lanzamiento también rompió récords históricos de ventas en la primera semana para un artista masculino en casi una década en Reino Unido y Australia. En Alemania, se convirtió en el álbum solista internacional más vendido en nueve años.

El ex One Direction arrasa en ventas físicas y digitales, batiendo récords históricos en Estados Unidos y Europa

Para celebrar el estreno, Harry ofreció un concierto especial en Manchester titulado One Night In Manchester, que luego fue estrenado a nivel mundial en Netflix. Además, regresó al programa televisivo Saturday Night Live como conductor e invitado musical.

De cara a 2026, el artista se prepara para una ambiciosa residencia internacional que incluirá 67 fechas en ciudades como Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney. Entre los hitos más destacados se encuentran 30 shows en el Madison Square Garden y 12 noches en el estadio Wembley, acompañado por artistas invitados en fechas seleccionadas.

Con cifras impactantes y récords en múltiples continentes, Harry Styles reafirma su lugar como una de las figuras más influyentes del pop global actual.