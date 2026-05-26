El Gobierno envió al Congreso los proyectos "Súper RIGI" y "Lobby": ¿De qué se tratan?

El Gobierno de Javier Milei envió a la Cámara de Diputados los proyectos "Súper RIGI", con un nuevo esquema de incentivos destinado a las grandes inversiones, y "Lobby", para regular la gestión de intereses privados ante funcionarios.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el viernes pasado que se iban a girar cuatro proyectos al Congreso, de los cuales los referidos a Ludopatía y el de derogación de la ley de Etiquetado Frontal ya fueron enviados al Senado.

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La iniciativa denominada "Súper RIGI" promueve un sistema de promociones fiscales para el desarrollo de grandes emprendimientos.

A diferencia del RIGI de la ley 27.742, el nuevo texto busca estimular grandes inversiones en la cadena de litio, la manufactura de baterías, el hidrógeno verde o de bajas emisiones, el GNL 'onshore', los SMR (reactores nucleares pequeños y medianos), la producción de paneles solares y turbinas eólicas, los vehículos 100% eléctricos y nuevos productos petroquímicos, entre otros.

Prevé que el Impuesto a las Ganancias se reduzca al 15 % y haya una amortización acelerada del 60% en el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes, además de una exención de derechos de exportación.

Por su parte, el proyecto para regular el "lobby" tenderá a transparentar las gestiones que realizan las empresas o sus intermediarios antes los funcionarios y legisladores, para evitar un conflicto de intereses.

Uno de los puntos clave es la creación de un registro digital obligatorio para lobistas, exigiendo declaraciones juradas sobre intereses representados y la publicidad de las agendas de funcionarios.

También fija las incompatibilidades entre ex funcionarios que deseen realizar gestiones de "lobby".

Quedan incluidas las gestiones realizadas para la elaboración, derogación e implementación de leyes, al igual que las concretadas para la obtención de licitaciones y concesiones, o para la asignación de subsidios o beneficios fiscales para alguna actividad.

Las condiciones para poder adherirse al "Súper RIGI"





A diferencia del RIGI de la ley 27.742, este nuevo régimen se orienta exclusivamente a industrias de vanguardia como la Inteligencia Artificial (IA), la biotecnología avanzada y los semiconductores.

La iniciativa establece una inversión mínima de 1.000 millones de dólares por proyecto, con la obligación de ejecutar al menos el 20% en los primeros dos años.

Los interesados, además, deben constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU) con objeto exclusivo y activos afectados únicamente a la actividad promovida.