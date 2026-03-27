En la puerta de la casa de Adorni, la docencia de las universidades nacionales vuelve al paro por salarios

La docencia de las universidades nacionales de todo el país iniciará un cese de actividades desde el próximo lunes 30 de marzo hasta el 1 de abril en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En paraalelo, informaron que en el marco de la jornada de protesta realizarán una clase magistral frente al departamento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La medida de fuerza busca que el Gobierno nacional cumpla con la normativa que establece un aumento salarial equivalente a la inflación, cifra que según los sindicatos asciende al 49% desde noviembre de 2023.

El conflicto se profundiza ante la oferta oficial de incrementos escalonados que suman un 6,7% para el primer trimestre del año.

Disparidad salarial y reclamo normativo

Desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), cuestionaron la legalidad de la postura del Ejecutivo al desconocer una ley votada por el Congreso y respaldada por la Justicia.

Laura Carboni, secretaria general de la entidad, señaló que la brecha entre los ofrecimientos y el costo de vida es insostenible: "De pagarse este 6,7%, que aún no cobramos, el Gobierno quedaría a años luz del 49% necesario para equiparar la inflación, tal como establece la ley que no está aplicando".

La dirigente gremial también comparó la situación de los trabajadores de la educación con la de los altos funcionarios de la gestión de Javier Milei.

"Un Gobierno con funcionarios como Manuel Adorni, que desde enero como todos los ministros se aumentó el salario 100% y pasó a cobrar 7 millones de pesos, tiene al 70% de los docentes universitarios con salarios de $250.000. No podemos seguir así", sentenció Carboni.

Clases abiertas en la vía pública

Como parte de las jornadas de protesta, los docentes de la UBA trasladarán las aulas a la calle. Para el martes 31 a las 10, está prevista la realización de clases magistrales sobre la calle Miró, frente a la residencia del jefe de Gabinete.

Esta acción busca visibilizar el conflicto en un punto neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires mientras se desarrolla el paro nacional en facultades y colegios preuniversitarios.

Según el último informe de evolución salarial de AGD-UBA, un ayudante de primera con dedicación simple percibe apenas $228.095 de bolsillo.

Los datos contrastan con las mediciones del Indec, ya que incluso los profesionales con la mayor carga horaria permitida se encuentran hoy por debajo de la línea de pobreza, situada en $1.397.672.

El pliego de reivindicaciones

El sector docente exige la aplicación inmediata de la ley de financiamiento, pero también suma otros puntos críticos a la mesa de negociación.

Entre ellos se destaca la recomposición urgente de los haberes y el pago de salarios para los docentes ad honorem, quienes actualmente cumplen funciones sin percibir remuneración alguna en diversas unidades académicas de la Argentina.

La medida de fuerza de la semana próxima marcará un nuevo hito en el plan de lucha de las universidades públicas, en un contexto de fuerte tensión entre las comunidades académicas y las políticas de ajuste presupuestario del Gobierno central.