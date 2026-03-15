Universidades nacionales inician un paro masivo y la UBA radicaliza la protesta con una huelga indefinida

El sistema universitario público ingresará el próximo lunes una parálisis casi total.

Según se informó de manera oficial, las federaciones mayoritarias, Conadu Histórica y Conadu, pusieron en marcha un plan de lucha nacional dividido en dos etapas: una primera semana de inactividad hasta el 21 de marzo, y una segunda tanda de medidas de fuerza programada del 23 al 30 de este mes.

El escenario más crítico se registra en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde los profesores votaron profundizar la medida con un paro por tiempo indeterminado.

La exigencia central es el abono del "55,4% de aumento salarial" que establece la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795.

Adhesión federal y reclamo por el presupuesto

El conflicto alcanza a instituciones de todo el territorio, incluyendo las universidades nacionales de Córdoba (UNC), La Plata (UNLP), Rosario (UNR), Tucumán (UNT), así como la Tecnológica Nacional (UTN), que sumó a sus 30 sedes regionales y al Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico.

Otras casas de altos estudios como la del Chaco Austral (UNCAUS) se plegaron a la jornada, aunque en su caso por un período inicial de 24 horas.

El malestar gremial radica en el severo retraso de los haberes frente a la suba de precios y la falta de partidas presupuestarias para el funcionamiento operativo de los edificios, puntos contemplados en la legislación aprobada por el Congreso el año pasado.

Ingresos en mínimos históricos

Un relevamiento técnico de los docentes de la UBA advierte que el poder adquisitivo del sector tocó fondo: el sueldo real se ubica un 35,6% por debajo de los registros de noviembre de 2023 y, según el informe, se encuentra incluso un 2,7% "por debajo de los peores niveles alcanzados en 2004".

Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA, fue tajante al describir la situación: "perdieron el equivalente a 11,5 salarios" desde finales de 2023, asegurando que "de cada tres meses trabajados, solo pagaron dos".

"En septiembre tuvimos 4,3% de aumento, contra una inflación acumulada del 14,2% entre octubre y febrero. Cero por ciento de aumento en enero, cero por ciento de aumento en febrero, mientras sube el transporte, los alimentos y los alquileres. No podemos seguir así. Por eso impulsamos un paro por tiempo indeterminado. Ya probamos en los últimos dos años con paros aislados y desacompasados; necesitamos una medida que le ponga fin a este ataque por parte del Gobierno contra las universidades", sentenció Carboni.

La continuidad del ciclo lectivo 2026 queda supeditada ahora a la respuesta del Poder Ejecutivo ante un frente gremial que endurece su postura tras considerar agotadas las instancias de protestas breves.