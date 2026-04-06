El gobernador de La Rioja dijo que quiere acompañar a Axel Kicillof como candidato presidencial

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, posicionó a Axel Kicillof como la figura más fuerte del peronismo de cara a las presidenciales de 2027. En declaraciones a Radio Splendid, afirmó que su par bonaerense "es uno de los que puede encabezar la reestructuración del país" y que dentro del peronismo "se está armando un debate profundo para recuperar el poder y ponerlo al servicio de la gente".

El momento más revelador llegó en una entrevista con el programa Total Normalidad de Futurock, donde Quintela fue consultado directamente sobre si quería ser candidato a presidente. "Sí, la aspiración es de todo dirigente político", arrancó. Pero enseguida se corrigió: "El compañero mejor posicionado es Axel. Hay que ayudarlo, acompañarlo, hay que apoyarlo y hay que fortalecerlo".

Sobre una eventual interna, el riojano fue claro: no hay que temerle. "Si hay compañeros que consideran que están en condiciones de ponerse a consideración del electorado, no hay que temerle al proceso interno, siempre con pautas preestablecidas para darle claridad a todos los compañeros", planteó.

Cristina, el peronismo y "la derecha" como límite

En sus declaraciones a Splendid, Quintela también se refirió a Cristina Kirchner y descartó que sea un escollo para el rearmado del espacio. "Cristina es peronista. Tuvo la grandeza de dialogar con Pichetto. Ella es la que más muestra ha dado de ser comprensiva, no va a ser un obstáculo", sostuvo.

Sobre el rumbo del peronismo, fue directo: "Más que oposición tenemos que proponer una alternativa. El objetivo es desplazar a este modelo económico". Y marcó un límite interno: "Dentro del peronismo el límite es la derecha".

El contexto electoral de cara a 2027

Las declaraciones del riojano llegan en un momento en que las encuestas ubican a Kicillof como el principal rival de Javier Milei para 2027. Un relevamiento reciente de la consultora Tendencias lo coloca segundo con el 33% de intención de voto, a apenas 4,9 puntos del presidente, en un escenario que hoy desembocaría en ballotage.

El mismo sondeo, realizado sobre 3.417 casos entre el 9 y el 14 de marzo, también registra un deterioro en la imagen del Gobierno: por primera vez desde el inicio de la gestión, la evaluación negativa es mayoritaria, con el 55,7%. Y por primera vez en la serie, Milei aparece más señalado que la herencia kirchnerista como responsable de la situación económica.