Gremios docentes ratificaron un paro de 24 horas y no arrancarán las clases el próximo lunes

Gremios docentes universitarios ratificaron un paro de 24 horas en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y otras demandas salariales y laborales, por lo que el lunes 16 de marzo no comenzarán las clases en varias instituciones del sistema público.

La medida fue confirmada por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), en conjunto con la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA).

Según informaron las organizaciones sindicales, la protesta comenzará el próximo lunes 16 de marzo y podría extenderse si no hay respuestas concretas por parte del Gobierno a los reclamos planteados.

El mensaje por parte de los gremios docentes.

En ese marco, los gremios se declararon en sesión permanente y advirtieron que las medidas de fuerza podrían profundizarse en caso de que no haya avances en las negociaciones.

De acuerdo con lo comunicado, el paro alcanzará a docentes, trabajadores no docentes, personal de salud de los hospitales universitarios e investigadores del sistema universitario.

"Los trabajadores y trabajadoras docentes, no docentes, el personal de salud de los hospitales universitarios e investigadores vamos a estar haciendo un cese de actividades para exigirle al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Y, sobre todo, reclamamos el urgente llamado a paritarias", señaló el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci.

Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA.

El dirigente agregó que "desde 2024 no se convoca a una paritaria formal para discutir salarios y esto provocó un retraso que hoy ya se hace insostenible para todos los trabajadores y trabajadoras del sistema universitario".

En un comunicado, ADUBA defendió la Ley de Financiamiento Universitario al señalar que la norma "tiene por objetivo garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales de Argentina, así como la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes".

Asimismo, el gremio advirtió que "no ejecutar la ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la universidad pública argentina".

El conflicto se da en medio de tensiones entre el sector educativo y el Gobierno nacional, en un contexto similar al que afectó el inicio del ciclo lectivo en escuelas primarias y secundarias ya que la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) realizó un paro el pasado 2 de marzo.