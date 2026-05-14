Escándalo inmobiliario y caos total en San Isidro: sin colectivos y con más torres

Las líneas de colectivos 333, 407, 437, 700 y 707 llevaban este jueves tres semanas sin circular por el partido bonaerense de San Isidro a raíz de un paro de actividades de los choferes producto de la falta de cobro de sueldos, en tanto que los vecinos del distrito también denunciaban sentirse afectados por la reforma del Código de Ordenamiento Urbano (COU), al considerar que fue concretada de manera inconsulta, sin planificación y que atenta contra los espacios públicos verdes.

Así lo dijo, entre otros, la arquitecta Alejandra García Calvo, una pobladora de San Isidro que dialogó esta mañana con Crónica en el partido bonaerense junto a otros vecinos que portaban carteles. Las leyendas que se podían observar indicaban "Por un COU que contemple la voz de los vecinos", y "No a los negocios inmobiliarios en Boulogne y Villa Adelina", entre otras.

García Calvo, al criticar el COU, que fue impulsado por el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, advirtió: "No encontramos un solo renglón que beneficie a la gente; todo es extractivismo urbano".

La reforma, aprobada el 6 de mayo en el Concejo Deliberante del partido bonaerense, contempla cambios urbanísticos en Villa Adelina, Boulogne y la costa, incluyendo construcciones de viviendas y edificios comerciales más altos y reducción en las dimensiones mínimas de monoambientes de 55 a 35 metros cuadrados para determinados sectores.

"Promueven viviendas sin cochera y permiten soterrar bajo el nivel de la calle en un área que muchas veces se inunda. Hay una falta total de planificación y mejora de las condiciones existentes", cuestionó García Calvo.

Otra vecina, una joven llamada Lucía, contó que, en un predio en el que en una época funcionó una fábrica, hay un campo de deportes de la Municipalidad, además de que la Comuna le da otros usos.

Se refirió así a un terreno de grandes dimensiones ubicado en Villa Adelina en el que, en décadas pasadas, funcionó la emblemática fábrica de cerámicos Losadur, cuya marca aún persiste en productos de muchas casas.

"Lo que nos preocupa es que este nuevo Código permita construir en altura en esos terrenos que hoy son de uso vecinal", dijo Lucía.

La joven aseguró que "ese predio es un pulmón (verde) para el barrio" y alertó: "No podemos permitir que se convierta en un negocio inmobiliario que sature aún más la zona".

Lucía consideró que "Villa Adelina y Boulogne siempre fueron postergados", el tiempo que advirtió que "ahora vienen por los pocos espacios abiertos que quedan".

La joven, por último, manifestó: "Queremos que se respete el uso que hoy tiene ese lugar, porque es donde nuestros hijos hacen deporte y donde se reúne la comunidad".