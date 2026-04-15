Despidos en el Servicio Meteorológico Nacional: denuncian el cese de 140 trabajadores

El plan de reducción del Estado impulsado por el Gobierno nacional sumó este miércoles un nuevo capítulo crítico: la oficialización de al menos 140 despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Esta cifra representa la primera etapa de un recorte que, según denuncias gremiales, busca alcanzar a 240 empleados, lo que implicaría la pérdida del 30% de la planta civil del organismo.

Las cesantías alcanzan principalmente a personal de la Red de Observación -encargada de relevar datos como temperatura, presión, humedad y viento en todo el país-, además de empleados de la sede central en Palermo y de estaciones del interior.

El reclamo de los trabajadores del SMN por los despidos masivos.





Desde el Ejecutivo enmarcan esta decisión en su política de "modernización del Estado" y ajuste sobre el personal contratado. Sin embargo, especialistas y sindicatos lanzaron una advertencia tajante sobre lo que consideran un "vaciamiento" de un organismo estratégico.





La Red de Observación constituye la base del sistema de datos.

La respuesta de ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) formalizó una medida de fuerza en todas las dependencias del Servicio Meteorológico Nacional.

A través de una nota dirigida al director del organismo, Antonio Mauad, el gremio resolvió realizar un cese de actividades el viernes 24 de abril, de 5 a 12, en rechazo a los despidos y para exigir que la medida sea revertida.

En el documento, ATE aseguró que fueron anunciados 240 despidos y sostuvo que esa decisión representa la destrucción de más del 30% del plantel del SMN. Además, advirtió que el recorte podría derivar en el cierre de 40 estaciones meteorológicas en todo el país y en una afectación directa sobre la capacidad operativa del organismo.