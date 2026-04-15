Mientras es investigado por presunta corrupción, Adorni se reunió con Sturzenegger para definir más recortes en el Estado

En medio de la investigación por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se reunieron para coordinar la nueva etapa de la reforma estatal. La agenda incluyó la profundización del ajuste, la eliminación de dependencias y nuevos despidos.

Según trascendió, el encuentro del también vocero con el funcionario sirvió para delinear los próximos pasos de la reforma estatal, una de las prioridades del oficialismo para la segunda mitad del año.

Sturzenegger y Adorni, dos de las personas de mayor confianza del presidente Milei.

El objetivo, dijeron desde Casa Rosada, es reordenar el funcionamiento interno del gabinete y fijar prioridades para una nueva etapa de gestión. En su alocución, Adorni transmitió a los ministros la necesidad de profundizar la reducción de gastos de cada cartera, en línea con la directiva de ajuste que impulsa el presidente Javier Milei.

La reunión con Sturzenegger se enfocó en los expedientes que el oficialismo considera estratégicos.

Uno de los ejes principales es la reforma del Estado que el Ejecutivo prepara para enviar al Congreso con el objetivo de eliminar, fusionar o transformar organismos públicos.

El último informe oficial del Ministerio de Desregulación detalló que desde diciembre de 2023 se redujeron 65.528 puestos de trabajo en el sector público, lo que equivale a una baja del 13% del total. En el Gobierno admitieron que quieren profundizar ese sendero durante este año y fijaron como meta avanzar sobre áreas descentralizadas y estructuras que consideran sobredimensionadas.