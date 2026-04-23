Video: así camioneta se estrelló contra una concesionaria tras chocar con una motocicleta

Tras conocerse la noticia del choque entre una motocicleta y una camioneta en el barrio de Floresta, y que terminó con el vehículo de mayor porte adentro de una concesionaria de motocicletas, se conocieron las imágenes del siniestro captadas por la cámara interna del local.

Una de las cámaras del comercio de venta de motocicletas captó el momento exacto en el que se produce el siniestro y posterior ingreso de la camioneta al sitio, ubicado en el cruce de la avenida Juan B. Justo y Carrasco.

¿Cómo fue el incidente ?





El choque ocurrió en la madrugada de este jueves entre una camioneta Renault Duster blanca y una motocicleta, y como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta (un joven de 23 años) fue llevado por una ambulancia al hospital Vélez Sársfield con diversos politraumatismos, aunque no revestiría de gravedad su estado.

En tanto, el conductor de la camioneta se bajó del vehículo sin inconvenientes y no hubo necesidad de trasladarlo a algún nosocomio, aunque su rodado tuvo un serio destrozo en la parte delantera izquierda.

Daños en la concesionaria





En cuanto a la concesionaria de motocicletas, sus daños materiales se remiten a la puerta de vidrio principal y algunos cascos, aunque ninguna unidad resultó deteriorada.

Finalmente, la policía realizó el control de alcoholemia correspondiente al conductor de la camioneta y éste fue derivado a la dependencia policial para los trámites administrativos. Además, los peritos pidieron las imágenes de las cámaras de seguridad para saber si alguno de los vehículos cruzó en semáforo rojo o a alta velocidad.

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