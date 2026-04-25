Choque y vuelco de un auto en Liniers: cinco personas resultaron heridas

Un violento choque múltiple se produjo sobre la autopista Perito Moreno, a la altura del barrio de Liniers, en el cual un hombre a bordo de un rodado provocó un siniestro entre otros dos, dejando el saldo de cinco personas heridas.

La Policía indicó que la terrible colisión se produjo en la madrugada del sábado a la altura de la cancha de Vélez Sársfield (mano a Capital), en donde un joven a bordo de un Ford Fiesta gris chocó el guardarraíl, y esto provocó el vuelco del mismo e impacto contra un automóvil Fiat Siena y un camión Mercedes Benz.

Producto del siniestro, el Fiesta volcó y el Siena sufrió serios destrozos en su parte trasera, y como resultante del brutal impacto, cinco personas resultaron heridas, tres de las cuales fueron atendidas en el lugar y otras dos fueron llevadas por una ambulancia del SAME a los hospitales Santojanni y Vélez Sársfield, por politraumatismos.

En tanto, debido al accidente múltiple, dos de los carriles de la autopista fueron cortados por personal de la misma, por lo que el tránsito hacia el centro estaba dificultado y presentaba demoras en la zona.

Testimonio de involucrado

Crónica HD dialogó con uno de los integrantes que iba en el camión, quien comentó: "El muchacho venía con el auto y chocó al Siena y luego al camión, y cuando bajó estaba re de fiesta el del primer auto. No tenemos nada, no estamos heridos".

Finalmente, tras los peritajes se espera que el personal de autopista retire los rodados que protagonizaron el episodio; además, la policía pedirá las imágenes de las cámaras que tiene la arteria rápida para saber cuáles fueron las causales del brutal choque.

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