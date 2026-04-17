Un hombre fue brutalmente asesinado a piedrazos y botellazos por un grupo de jóvenes en Mendoza

Un brutal crimen generó gran conmoción en la localidad Godoy Cruz, en Mendoza. Un hombre de 46 años, que vivía en situación de calle, murió tras ser atacado a piedrazos durante una pelea con un grupo de jóvenes.

El impactante hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles en la zona sur del Parque General San Martín. Un llamado al 911 alertó sobre una pelea en la intersección de Juncal y Talcahuano.

Al llegar, los efectivos policiales encontraron a la víctima, identificada como Carlos Elías Yacovich, gravemente herida en una zanja. El hombre fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde falleció horas más tarde pese a los esfuerzos médicos.

Según la investigación, la secuencia comenzó con una discusión que fue escalando en violencia. Pese a las advertencias de su pareja para que no saliera, Yacovich se encontró con el grupo y fue atacado en medio de corridas, gritos y agresiones con piedras y botellas. Uno de los impactos le provocó un traumatismo de cráneo grave. También se investiga si durante el ataque se utilizó un objeto de hierro.

De acuerdo a los primeros datos, el crimen se produjo en un contexto marcado por conflictos previos con jóvenes del barrio Parque Sur y consumo de drogas. Asimismo, algunos testigos señalaron en la causa mencionan a una mujer apodada "Cuca", madre de algunos de los sospechosos.

En tanto, en las horas posteriores al crimen, algunos menores fueron entregados a la Policía por sus propios familiares, aunque negaron su participación en el hecho. Esta situación generó dudas entre los investigadores, que buscan determinar si se trató de un intento por encubrir a los verdaderos responsables.

La causa quedó en manos de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien ordenó diversas medidas para identificar a todos los implicados. En paralelo, la familia de la víctima sostiene que no todos los agresores son menores y asegura que existen videos del ataque que podrían ser clave para esclarecer el caso.