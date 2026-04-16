Condenan a perpetua a una mujer que mató a su tía de 72 años

La Justicia de Córdoba dictó este jueves la pena máxima para María Alejandra Tabares (58), quien fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de su tía, una mujer de 72 años.

El veredicto fue emitido por la Cámara Octava del Crimen con la participación de jurados populares, quienes coincidieron en la culpabilidad de la acusada por un delito que conmocionó a la zona sur de la ciudad.

El hecho tuvo lugar el 5 de junio de 2024 en una vivienda ubicada en la calle Villa María al 5900, en barrio Comercial. Según la reconstrucción de la fiscalía, Tabares ingresó al domicilio de su familiar con un objetivo claro: robarle el dinero de la jubilación.

María Alejandra Tabares, la condenada de 58 años.

Sin embargo, el plan se desmoronó cuando fue descubierta por la víctima en medio del robo. Ante el riesgo de ser denunciada, la agresora atacó a su tía con una violencia desmedida, propinándole múltiples golpes en la cabeza que le provocaron la muerte de forma inmediata.

Un robo que terminó en masacre

Uno de los puntos más escabrosos del caso fue el comportamiento de la condenada tras el homicidio.

Para desviar las sospechas, Tabares fingió desconocimiento absoluto sobre lo ocurrido e incluso se acercó a su prima -la hija de la víctima- para brindarle consuelo mientras esta procesaba el hallazgo del cadáver en medio de un charco de sangre.

Si bien la causa se inició bajo la carátula de "homicidio simple", el avance de las pruebas recolectadas durante casi dos años permitió a la fiscalía agravar la acusación a homicidio criminis causa, figura que se aplica cuando un asesinato se comete para facilitar otro delito o para garantizar la impunidad.

El descargo del círculo íntimo de la víctima

Tras la lectura del fallo, el clima en los tribunales cordobeses fue de profunda emoción. Karina, hija de la víctima y prima de la condenada, dialogó con un medio local y manifestó su conformidad con la sentencia

"Ahora estoy mucho más tranquila, por fin se hizo justicia y mi mamá va a poder descansar en paz", señaló la familiar de la víctima.

Acompañada por su abogado, Alejandro Konicoff, Karina evitó buscar explicaciones al accionar de su familiar: "Jamás voy a saber qué se le pasó por la cabeza", concluyó. Con esta resolución, Tabares permanecerá en prisión sin posibilidad de salidas transitorias por varias décadas.