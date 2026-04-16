Crimen de Fernando Báez Sosa: Lucas Pertossi pidió la excarcelación

A más de seis años del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa, la defensa de Lucas Pertossi, uno de los rugbiers condenados por el crimen presentó un pedido formal de excarcelación.

El joven, que se encuentra detenido desde enero de 2020 en el marco de la causa que tramitó en Dolores, argumentó a través de sus abogados que su prisión preventiva superó los límites temporales lógicos y se transformó en una "pena anticipada".

El planteo defensivo sostiene que no existen riesgos procesales que justifiquen que Pertossi continúe tras las rejas mientras se espera una resolución final.

Según los letrados, el juicio ya se realizó y toda la prueba fue producida, por lo que no habría posibilidad de entorpecer la investigación. Además, destacaron la buena conducta del condenado en el penal y ofrecieron a su familia en Zárate como garantía para una posible prisión domiciliaria.

En la presentación judicial, el defensor oficial Rolando Brown adjuntó informes socioambientales para respaldar el pedido de morigeración. En estos documentos se detalla el entorno familiar del joven en la localidad de Zárate, buscando convencer al tribunal de que Pertossi no intentará eludir la acción de la justicia si se le permite esperar el fallo definitivo fuera de la cárcel.

Querella

Sin embargo, la respuesta de los padres de Fernando no tardó en llegar. A través de sus abogados, Fernando Burlando y Fabián Améndola, la querella rechazó de plano la solicitud.

Para los representantes de la familia Báez Sosa, no hubo ninguna violación a los plazos legales, sino que la duración del proceso responde a la complejidad de una causa con múltiples imputados y diversas instancias de apelación.

La querella señaló que Pertossi ya cuenta con una condena de 15 años de prisión, la cual fue confirmada por instancias superiores. Este escenario, lejos de habilitar la libertad, incrementa significativamente el riesgo de fuga, ya que el imputado se encuentra ante la inminencia de que la sentencia quede firme por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pertossi fue condenado como partícipe secundario del homicidio doblemente agravado de Fernando, ocurrido a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell el 18 de enero de 2020.

Aunque en sus últimas declaraciones públicas intentó despegarse del ataque directo asegurando que "nunca lo tocó", la Justicia consideró acreditada su participación en el plan criminal.