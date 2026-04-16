Condenaron a un policía que mató a un vecino tras confundirlo con un delincuente

A más de dos años de la muerte de Juan Encina, el Tribunal en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora condenó al efectivo bonaerense Jorge Montero (50) por matar a su vecino, a quien confudió con un delincuente en la localidad de Burzaco.

Fuentes judiciales indicaron que el veredicto se dio a conocer este miércoles y la pena se definirá el próximo 22 de abril, cuando se lean los fundamentos de la sentencia. La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Victoria Ballvé, Georgina María Retamales y Juan Manuel Rial.

"Todas las noticias de Crónica, en vivo"

En la jornada de alegatos, el fiscal acusó a Montero por "homicidio simple" y descartó el agravante por su condición de integrante de una fuerza de seguridad. En ese contexto, solicitó una pena de 11 años de prisión, pidió su detención y ofreció la posibilidad de que cumpla la condena bajo arresto domiciliario.

Por su parte, la querella, representada por la abogada Lia Solange Barros, reclamó una condena por "homicidio agravado" por haber sido cometido por un miembro de las fuerzas de seguridad, lo que prevé la pena de prisión perpetua. En tanto, la defensa de Montero, pidió la absolución del acusado.

¿Cuándo ocurrió el episodio?

Según Barros, luego de la audiencia, Montero quedó en libertad a la espera de la próxima instancia judicial, donde se definirá la pena que deberá cumplir.

Segundos antes del crimen, ocurrido el 5 de agosto de 2023, Montero fue sorprendido por motochorros cuando llegaba a su casa, en la calle Estrecho de Beagle, casi esquina España. El agente, que estaba de civil, efectuó un disparo al suelo para espantarlos y los asaltantes escaparon.

Registro del ataque de los delincuentes



En ese momento, Encina pasó por el lugar arriba de su moto, justo detrás de los delincuentes. Montero creyó que se trataba de un cómplice y le disparó por la espalda: una cámara de seguridad registró el momento del ataque. La bala ingresó por el brazo izquierdo y le provocó graves daños internos.

A pesar de la herida, Encina logró continuar unos metros y llegó hasta su casa, donde vivía con su madre y su hija de 6 años. "Gritaba ‘mamá, abrime'. Cuando le abro, me dijo ‘me dispararon'", recordó Nora Barrera, su mamá. El joven se quitó la ropa y comenzó a perder sangre mientras esperaba asistencia.

Secuencia del ataque de los motochorros al policía (X).

Tras él, ingresó el propio efectivo por lo que la madre de la víctima pensó que se trataba de alguien que venía a ayudar y nunca imaginó que era quien había disparado. "Me preguntó si quería que entrara la moto", contó.

Un vecino, alertado por los disparos, se acercó y lo trasladó de urgencia al hospital Lucio Meléndez. En la camioneta viajaron Juan, Montero y el vecino. Debido a que el centro de salud estaba en refacciones, el joven fue derivado al hospital Arturo Oñativia, donde ingresó al quirófano en estado crítico.

Entregado a la policía



Mientras la familia esperaba novedades, Nora recibió un llamado desde la comisaría, donde le informaron que había un detenido que se había entregado. Minutos después supo que se trataba de Montero, quien confesó haber disparado al confundir a la víctima con un cómplice de los motochorros.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy



