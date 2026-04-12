Resistió el robo de su moto blandiendo un machete y delincuentes lo mataron de un tiro en el corazón

Un hombre de 40 años fue asesinado de un disparo en el corazón, tras resistirse a un intento de robo en Guaymallén, Mendoza. Los delincuentes escaparon de la escena del crimen y están prófugos.

Todo ocurrió cerca de las 00:10 del sábado pasado cuando Germán David Di Giovambattista, escuchó ruidos en la puerta de su casa en la calle Mathus Hoyos al 4400.

Según informaron los medios locales, la víctima salió a ver que pasaba, mientras su esposa y su hija quedaron adentro. Fue en ese momento que un grupo de cinco ladrones lo encañonaron y le exigieron que entregara su motocicleta.

Germán trató de impedir el robo: agarró un machete y se enfrentó a los asaltantes. En el forcejeo, uno de los delincuentes le disparó en el pecho. Después escaparon en un auto gris oscuro a toda velocidad.

La bala le llegó al corazón



Dos mujeres que pasaban en auto lo encontraron tendido en el piso y lo asistieron. Al mismo tiempo, alguien fue a la comisaría local a dar aviso. Cuando llegaron la policía y la ambulancia, Germán ya había muerto: la bala le había impactado directo en el corazón, según informó El Sol de Mendoza.

Por orden de la fiscalía, se relevaron las cámaras de seguridad de la zona, que habrían captado el momento del ataque. Varios testigos declararon haber visto el auto gris oscuro alejarse a toda velocidad tras el disparo.

Los cinco delincuentes no fueron identificados y permanecen prófugos. La investigación continúa.



