Muerte de Ángel: el audio que complica a la madre y al padrastro

Noelia González, hermana de Michael González detenido por la muerte de Ángel, rompió el silencio. "Él me jura que no le pegó al nene, me lo juró por una de sus hijas", afirmó la mujer, quien hizo hincapié en que el imputado tiene dos hijas en Ushuaia con las que mantiene una relación de afecto y sin antecedentes de violencia.

Además hizo referencia a un audio que comprometería a Mariela Altamirano la mamá del nene de 4 años.

Según su testimonio, Michel no cuenta con denuncias previas por maltrato físico; el único registro en su contra en la Justicia sería por el incumplimiento de la cuota alimentaria.

La hermana del padrastro de Ángel sostuvo: "Salieron a decir que él se drogaba. Él, con lo poco que tenía, iba al gimnasio, no fumaba ni tomaba".

Para Noelia, existe una intencionalidad de "embarrar" a su hermano y pidió públicamente que la investigación se desvíe de Michel para observar con mayor detenimiento el entorno previo de Ángel y el rol de su madre biológica.

Audio

En uno de los tramos más fuertes de su declaración, Noelia reveló la existencia de un audio que podría dar un vuelco a la percepción sobre Mariela Altamirano, la madre de la víctima.

Según Noelia, en esa grabación la mujer se disculpa por haber golpeado a la hija de Michel durante una visita de vacaciones. Este elemento es utilizado por la familia del detenido para sugerir que la violencia era una conducta preexistente en la madre y no en el padrastro.

"Ángel era golpeado desde que nació", dijo Noelia quien además recordó que existen denuncias previas que involucrarían incluso al padre biológico del menor en episodios de agresión.

"Yo no puedo culpar a nadie, solo pido que se investigue bien todo", concluyó.