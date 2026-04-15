"Lo soñé pidiendo por mí": el desgarrador relato del padre de Ángel tras el crimen del menor

En medio del dolor y la conmoción, Luis López, padre biológico de Ángel, compartió el premonitorio y trágico episodio que vivió la madrugada en que murió su hijo.

"Me levanté a las 6 de la mañana; lo soñé pidiendo por mí", relató el hombre en una reciente entrevista, quien horas después recibiría el llamado que confirmó la muerte del menor tras ingresar al hospital en estado crítico.

López interpretó el sueño como una señal de auxilio que intentó concretar sin éxito. "Le dije a mi pareja: 'después vamos a ver si lo podemos buscar para llevarlo a la cancha'", recordó.

Sin embargo, a las 8:20 de esa misma mañana, la realidad lo golpeó: el nene había fallecido tras un presunto paro cardiorrespiratorio que, con el correr de las horas, derivó en una investigación por asesinato.

Ángel López tenía apenas 4 años.

"Avisé que iban a pasar las cosas, tenía ese presentimiento como padre y nadie me quiso atender", denunció López, apuntando contra las advertencias que, según sostiene, fueron desoídas por las autoridades antes del desenlace.

De "descompensación" a homicidio agravado

Aunque la madre de Ángel, Mariela Altamirano, sostuvo inicialmente que el menor se había descompuesto mientras dormía, la autopsia demolió su versión. Los forenses detectaron golpes en la cabeza y lesiones de larga data, confirmando que el pequeño vivía en un contexto de violencia sistemática.

A raíz de las pericias, la Justicia ordenó la detención inmediata de Altamirano y su pareja, Maicol Kevin González. Ambos quedaron imputados por homicidio agravado por el vínculo, una medida que López recibió con amargo alivio: "Estamos conformes porque nos dan la tranquilidad de que no se van a escapar".

El testimonio del padre fue implacable al describir el comportamiento de los acusados en la audiencia: "Ninguno tuvo el coraje de levantar la mirada. Agacharon la cabeza todos".

Para López, la responsabilidad es compartida y el calvario de su hijo era conocido: "Los dos son asesinos; ella también le pegaba. A mi hijo lo llevaron a vivir un infierno".

El reclamo contra la Justicia

Sin embargo, el reclamo no terminó en los presuntos autores materiales. López exigió que se investigue la cadena de responsabilidades que permitió la revinculación del menor con su madre.

"Faltan los demás: los que dieron la firma para entregar a nuestro bebé a estos asesinos", sentenció, aludiendo a los funcionarios judiciales y asistentes sociales que intervinieron en el caso.

Actualmente, la habitación de Ángel permanece intacta en la casa de su padre, quien cerró su testimonio con una frase que resume su devastación: "Todavía estoy esperanzado de que mi hijo vuelva a entrar por la puerta gritándome 'papá, papá'".

Vale recordar que la madre del nene de 4 años quedó detenida en Rada Tilly, mientras que su pareja fue trasladado a General Mosconi, para impedir cualquier tipo de contacto entre ellos.

La medida se tomó en el marco de la audiencia de control de detención, donde la Justicia dictó prisión preventiva por seis meses para ambos imputados.