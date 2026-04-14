"¡Asesinos!": el desgarrador grito del padre de Ángel a la ex y su novio en plena audiencia

El dolor y la impotencia se apoderaron de la sala de audiencias en los tribunales del barrio Roca, en Comodoro Rivadavia. Luis López, el papá de Ángel, el nene de solo 4 años, no aguantó el silencio tras tener frente a frente a los sospechosos.

En un momento de extrema tensión, el hombre descargó su angustia al grito de "asesinos" dirigido hacia su expareja y el novio de ella, obligando a la intervención del tribunal para retomar el orden.

La audiencia de imputación, que comenzó este martes a las 11 de la mañana, fue el escenario de un cruce. Los acusados, Mariela Altamirano y Maicol González, escucharon los cargos en su contra mientras el entorno familiar de la víctima exigía justicia a pocos metros.

La madre del menor mantuvo un silencio absoluto y evitó cualquier contacto visual.

Ante la gravedad del hecho y la posibilidad de que los imputados intenten entorpecer la investigación, la Justicia confirmó que ambos continuarán detenidos.

Se les imputó el delito de "homicidio agravado por el vínculo", una calificación que prevé la pena máxima en nuestro Código Penal. La fiscalía argumentó que existe un claro riesgo de fuga y que la libertad de los acusados pondría en peligro el avance de la causa judicial que busca esclarecer cómo murió Ángel.

A diferencia de la madre del nene, Maicol González decidió hacer uso de la palabra para intentar desvincularse del crimen. "Nosotros somos inocentes. Nosotros también queremos saber qué le pasó", lanzó ante el tribunal, en un intento por mostrarse ajeno al fatal desenlace.

Según su relato, el nene dormía en su cucheta y luego fue trasladado a la cama matrimonial tras haberse mojado. Sin embargo, estas palabras no lograron calmar la indignación de la familia de Ángel, especialmente después de que trascendieran versiones sobre supuestas "correcciones" físicas hacia el menor.

Lorena Andrade, la madrastra del nene, también estuvo presente en la Oficina Judicial apuntalando el reclamo de López. Para la familia paterna, no hay dudas de la responsabilidad de la pareja en los maltratos que terminaron con la vida del chico.

Con la prisión preventiva firme, la fiscalía buscará recolectar testimonios y pruebas científicas que terminen de cercar a Altamirano y González.















