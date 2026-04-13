Imágenes exclusivas: Ángel, el "nene alegre" que hoy llora todo el país

Crónica accedió de manera exclusiva a imágenes de Ángel López, el nene de 4 años que murió en un hospital de Comodoro Rivadavia y cuyo fallecimiento es investigado por la Justicia.

Las fotos y videos, tomados en febrero de 2026, lo muestran en su último paseo feliz junto a otros niños de su misma edad.

Ángel, el nene fallecido en Comodoro Rivadavia.

El material fue captado durante una salida de verano organizada por el comedor comunitario al que el pequeño asistía todos los días. En las imágenes se lo ve jugando y compartiendo con otros chicos.

"Era un nene alegre", aseguraron.

Roberto, responsable del comedor, fue quien llevó a Ángel a ese paseo y quien hoy no puede procesar su muerte. "De la noche a la mañana... muerto. No lo puedo creer", expresó y lo recordó como un niño alegre.

Ángel, en momentos que era feliz.

Tamara, cocinera del espacio, lo despidió con la misma angustia: "Él venía todos los días. Nunca faltaba", contó.

Ángel, junto a otros niños.

La investigación por la muerte de Ángel

La Justicia de Chubut investiga las circunstancias en las que Ángel llegó al hospital con las lesiones que le costaron la vida. La causa avanza y el reclamo de justicia crece en todo el país.

Mariela Altamirano, la madre de Ángel, fue detenida este domingo por la noche junto a su pareja, Maicol González. Ambos están acusados de homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé prisión perpetua.

La Justicia determinó que existía peligro de fuga de los sospechosos. Fueron arrestados en un departamento de la calle San Martín, donde se alojaban de forma temporal. Serán indagados este martes.



