Fernando Burlando cruzó a Leopoldo Luque: "No aclaren que oscurece"

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, salió al cruce de Leopoldo Luque tras su declaración en el juicio por la muerte de Diego Maradona, y fue con todo.

"No aclaren que oscurece. Decirnos a todos que mandó los audios porque quería engañar al que lo recibía es una estupidez", disparó.

En esa misma línea, el letrado agregó que "nada más puro y transparente que un audio que uno manda sin saber que ese teléfono va a ser oído por absolutamente nadie".

Para Burlando, la estrategia de la defensa se volvió en contra: "Esto es parte de una estrategia que creo que rápidamente expuso la mentira. Fue brillante para nosotros, la parte acusadora".

Leopoldo Luque declaró este jueves.

"Un jardinero veía el estado de Diego"

El letrado fue contundente al rebatir el argumento de Luque sobre su rol en la internación domiciliaria. "Todo el mundo sabía que él era el médico de cabecera. Él se encargó de generar la internación domiciliaria", remarcó.

Y lanzó la pregunta más incisiva de la jornada: "Explíquenme qué hizo para evitar todo el episodio del edema, que no un médico, un jardinero veía el estado de Diego".

Sanciones procesales y "mentiroso profesional"

Burlando advirtió que si Gianinna hubiera estado presente en la sala, habrían tomado medidas procesales de inmediato por las expresiones de Luque. De todas formas, anticipó que solicitarán algún tipo de sanción en respaldo a la Ley de Víctimas.

"Hay manifestaciones de Luque que son extremadamente ofensivas para la familia. Es un mentiroso profesional", cerró.

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