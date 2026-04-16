Acordó una cita con un hombre: lo drogaron, abusaron de él y le robaron $350 mil

Un hombre de 40 años denunció haber sido abusado sexualmente y robado durante una cita con otro sujeto identificado como "Eduardo" en el sur del Gran Buenos Aires.

El episodio ocurrió en la madrugada del lunes y es investigado por la Justicia bonaerense. Por ahora no hay detenidos.

Según el testimonio de la víctima, acordó consumir cocaína y mantener relaciones sexuales con el acusado. Recorrieron distintos puntos de la ciudad y terminaron en una zona cercana a las vías del Tren Universitario.

Durante el encuentro, el preservativo se rompió y el presunto abusador intentó forzarlo a continuar sin protección. La víctima se negó. Fue entonces cuando el sospechoso le ofreció una botella de agua.

Minutos después de tomarla, el hombre comenzó a sentir fuertes mareos y perdió el conocimiento. No recuerda qué ocurrió durante ese lapso.

"Desperté completamente desnudo y con dolor en la zona genital", declaró ante los efectivos policiales. Al reincorporarse, advirtió que le faltaban $350.000.

Las pruebas que quedaron

La víctima autorizó pericias médicas bajo el protocolo de abuso sexual y entregó los elementos hallados en el lugar: un bolso con ropa y un papel con números telefónicos, que podrían ser del presunto agresor.

Con esos datos, los investigadores avanzaron en la identificación del sospechoso. El denunciante dijo haber reconocido su cara en el registro oficial.

Las autoridades trabajan sobre las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir lo ocurrido y dar con el acusado.

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