No hay detenidos por la desaparición de Esmeralda, confirmó el Ministro de Seguridad de Córdoba

La angustia que paralizó a la localidad de Cosquín durante casi 24 horas terminó con un suspiro de alivio, pero con un expediente lleno de preguntas. Esmeralda, de dos años apareció con vida. Sin embargo, a pesar del despliegue policial, el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, confirmó que por el momento no hay detenidos.

Dos efectivos recorrían un campo cuando se cruzaron de frente con la nena. "La nena se los quedó mirando. Rápidamente uno de ellos la agarró y dieron el alerta", describió el funcionario sobre el impactante momento en que los uniformados lograron rescatarla y ponerla a resguardo de inmediato.

Tras el rescate, la prioridad absoluta fue constatar su integridad física. Esmeralda fue trasladada al hospital Domingo Funes, donde los médicos realizaron los controles de rigor. "No soy médico, pero se la ve bien", sostuvo Quinteros ante la prensa.

En una conferencia de prensa el ministro no ocultó el impacto personal que le causó el operativo: "Esmeralda fue la hija de todos. Tengo una emoción muy grande, fueron horas muy duras".

El fantasma de otros casos similares sobrevoló la búsqueda durante todo el día. El propio ministro recordó el doloroso precedente de Lian Flores, el nene que desapareció en febrero del año pasado y cuyo paradero sigue siendo un misterio. "Sabíamos que el paso de las horas nos jugaba en contra", admitió, subrayando la urgencia con la que se trabajó para que la historia de Esmeralda tuviera un final diferente.

A pesar de la alegría por el encuentro, el vacío de respuestas sobre lo sucedido genera inquietud en los investigadores. La fiscalía que interviene en el caso ya tomó las riendas para determinar si la nena llegó al campo por sus propios medios o si hubo participación de terceras personas.

Los peritos buscan reconstruir el recorrido de la menor durante esas casi 24 horas de ausencia. Se analizan los alrededores del lugar donde fue hallada en busca de huellas o rastros que indiquen si estuvo acompañada.