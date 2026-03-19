"Creemos que la descartaron", aseguró la tía de Esmeralda

Tras el hallazgo con vida de Esmeralda, la nena de dos años que estuvo desaparecida durante casi 24 horas en Cosquín, Córdoba, Florencia, tía de la menor, aseguró que la hipótesis que maneja el entorno familiar es que la niña fue trasladada hacia el punto donde fue encontrada por las autoridades.

Para la familia, el lugar donde apareció Esmeralda, en un descampado próximo al río Cosquín, no es el sitio donde la nena habría estado en las últimas horas.

"Creemos que la descartaron ahora, que no pasó la noche ahí, porque buscamos todos en ese lugar, hasta los bomberos, y no estaba", afirmó Florencia en diálogo con medios cordobeses.

El feliz reencuentro de Esmeralda con su mamá.

De acuerdo con el relato familiar, Esmeralda se encontraba jugando en el exterior de su casa tras un breve descuido. Al momento de llamarla para almorzar, la menor ya no se encontraba en el perímetro de la casa.

Florencia explicó que el barrio es habitualmente tranquilo y que la familia no tiene conflictos con terceros. Por este motivo, consideran que el responsable debe ser alguien que conoce la zona o que se encontraba circunstancialmente en el lugar.

Un punto central en las sospechas de la familia es el circo que se encontraba en proceso de desmantelamiento a escasos metros de la vivienda. Valeria, otra de las tías de la niña, vinculó la desaparición con el personal del lugar.

"Esmeralda desapareció mientras estaban levantando el circo", afirmó Florencia. Valeria, por su parte, mencionó que los trabajadores del lugar se retiraron de a tandas poco después de la desaparición de la pequeña.

"Pienso que se la han llevado; a la nena se la llevaron", aseguró Valeria. "Es una nena chiquita; no se va solita ella de acá, de afuera de la casa. Dicen que había un circo con unos gitanos, algo así... Estaban como drogados y el circo ya no está más, se fueron al día siguiente", agregó.

La madre de la nena, Tania López, junto a otros familiares, contó que hubo dificultades para chequear las instalaciones del circo durante las primeras horas de la búsqueda.

Según indicaron, los residentes del campamento habrían impedido el ingreso de vecinos que intentaban colaborar en la búsqueda. Más tarde, la policía de Córdoba informó que se procedió al registro de las pertenencias e identidades de los integrantes del circo.

No obstante, para la familia, la velocidad con la que el grupo abandonó la localidad resulta un factor sospechoso. "Se dice que están divididos en grupos. Que un grupo ya se había ido y que otro grupo se fue después, a la tarde. Y así, que eran como dos o tres grupos", reveló la tía de Esmeralda.

Más temprano, la mujer explicó cómo fue el momento en que Esmeralda desapareció: "Cuando mi mamá abrió la puerta de la reja, la nena ahí, en ese momento, salió. Ahí es cuando nosotros decimos que salió al frente de la casa", relató la tía de la menor.

Tras ser encontrada este jueves antes del mediodía, la menor fue trasladada a un centro de salud en la ciudad de Córdoba para recibir atención médica. "Ella está bien, solo tiene un golpe en la frente", confirmó Florencia tras el reencuentro.