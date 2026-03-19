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Jueves, 19 de marzo de 2026

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Imágenes estremecedoras: así encontraron a Esmeralda, la nena de 2 años desaparecida en Córdoba

La menor de edad estaba desaparecida desde el miércoles en Cosquín y fue hallada sana y salva este jueves en un descampado cercano a su casa.

Esmeralda Pereyra López, la nena de 2 años que era buscada desde el miércoles en Cosquín, Córdoba, fue hallada sana y salva este jueves en un descampado cercano a su casa.

Se viralizó en redes sociales un video del momento estremecedor en el que la chica fue encontrada.

En la filmación se ve a  a la chica cargada en los brazos de una funcionaria judicial.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia mediterránea informó que la menor de edad fue encontrada en un descampado cercano a su casa.

Luego del contacto con los funcionarios judiciales y agentes policiales, familiares de la nena se reencontraron con Esmeralda tras muchas horas sin saber de su paradero.

Imágenes estremecedoras: así encontraron a Esmeralda, la nena de 2 años desaparecida en Córdoba

La chica fue trasladada al Hospital Domingo Funes, situado en Santa María de Punilla, donde fue sometida a una serie de chequeos de rutina.

Debido a que la chica no se encontraba deshidratada, los investigadores creen que no estaba perdida y que alguien la tenía.

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