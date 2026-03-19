Imágenes estremecedoras: así encontraron a Esmeralda, la nena de 2 años desaparecida en Córdoba

Esmeralda Pereyra López, la nena de 2 años que era buscada desde el miércoles en Cosquín, Córdoba, fue hallada sana y salva este jueves en un descampado cercano a su casa.

Se viralizó en redes sociales un video del momento estremecedor en el que la chica fue encontrada.

En la filmación se ve a a la chica cargada en los brazos de una funcionaria judicial.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia mediterránea informó que la menor de edad fue encontrada en un descampado cercano a su casa.

Luego del contacto con los funcionarios judiciales y agentes policiales, familiares de la nena se reencontraron con Esmeralda tras muchas horas sin saber de su paradero.

La chica fue trasladada al Hospital Domingo Funes, situado en Santa María de Punilla, donde fue sometida a una serie de chequeos de rutina.

Debido a que la chica no se encontraba deshidratada, los investigadores creen que no estaba perdida y que alguien la tenía.