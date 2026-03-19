Caso Esmeralda: el gobernador de Córdoba pide que la Justicia determine quién se la llevó

La angustia terminó, pero el misterio recién comienza. Esmeralda, la nena de 2 años, apareció con vida este jueves antes del mediodía en un descampado de Cosquín. Si bien la noticia trajo alivio, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, exigió que la Justicia actúe con firmeza para esclarecer los detalles de una desaparición que presenta puntos muy oscuros.

"Ahora es fundamental esclarecer lo ocurrido. Es imprescindible que la Justicia investigue con profundidad y determine a fondo las circunstancias de la desaparición", expresó el mandatario a través de sus redes sociales. Para Llaryora, no basta con el hallazgo; la familia y la sociedad necesitan certezas sobre lo que ocurrió en esas horas de incertidumbre en el barrio San José Obrero. La sospecha de que la nena no estuvo sola en el monte cobra cada vez más fuerza.

Esmeralda fue encontrada a unos 300 metros de su casa, en una zona que ya había sido rastrillada intensamente por las fuerzas de seguridad. La principal hipótesis que maneja la fiscalía es que alguien la tenía y, ante el despliegue de más de 250 efectivos y el uso de drones con tecnología térmica, decidió "soltarla" en un lugar cercano para evitar ser capturado.

"La angustia atravesada por la familia y la experiencia vivida por la pequeña Esmeralda merecen la mayor de las certezas respecto de lo que pasó", señaló el gobernador, quien felicitó el despliegue de las fuerzas de seguridad.

"Quiero felicitar y reconocer el compromiso de nuestra fuerza policial y de todos los equipos que participaron en la búsqueda y el hallazgo con vida de Esmeralda, la niña de 2 años que permaneció desaparecida desde ayer en barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín", sostuvo.

"Se desplegó un intenso operativo en el que se pusieron a disposición todos los recursos necesarios para encontrarla. Más de 250 efectivos de la Policía de Córdoba, DUAR, ETAC, la Dirección Bomberos, Bomberos Voluntarios, Patrulla Rural, el Plan Provincial de Manejo del Fuego, la Guardia Local y distintos cuerpos especiales trabajaron de manera articulada", recordó el mandatario cordobés.

"Se sumaron perros de búsqueda y rescate, junto con drones equipados con visión nocturna y detección térmica", agregó y afirmó: "un resultado positivo que fue posible también gracias al trabajo coordinado con fuerzas de seguridad nacionales".

Todo empezó el miércoles pasado el mediodía. La mamá de Esmeralda estaba cocinando cuando, de un momento a otro, notó que la nena ya no estaba. La puerta trasera de la vivienda había quedado abierta y la nena estaba descalza. Desde ahí desapareció lo que activó la Alerta Sofía.

Tras el hallazgo, la nena fue trasladada en ambulancia al Hospital Domingo Funes, en Santa María de Punilla. Allí, acompañada por sus padres y la fiscal Silvana Pen, le realizaron chequeos.

La fiscal está analizando testimonios y posibles movimientos en el barrio San José Obrero para identificar a responsables.



