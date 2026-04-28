Capturaron al asesino de un policía mientras intentaba escapar por los techos

Un delincuente, que era buscado por hallarse sindicado de haber asesinado a balazos a un sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fue detenido el lunes por los pesquisas en el sur del conurbano bonaerense. El crimen, que alcanzó trascendencia, se había registrado en 2025 y el individuo pretendió fugar por los techos de las viviendas aledañas tras comprobar que había sido descubierto por las autoridades. Ya suman tres los apresados por el homicidio.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que al sujeto, de 23 años, se lo requería por la muerte del suboficial Maximiliano Gargiulo.

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Según agregaron los informantes, dicho prófugo estaba refugiado en una finca situada en la calle Francisco de Aguirre al 100, entre Bruno Tavano y Voltaire, oportunidad en la que esa vivienda fue rodeada por los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) y de la D.D.I. de la zona.

De acuerdo a los trascendidos, el malviviente, al observar a los uniformados, resolvió intentar huir por los techos de los inmuebles vecinos, pero culminó reducido por los policías.

Armas de fuego





Al capturado le incautaron una mochila, en cuyo interior había dos pistolas (una Bersa TPR nueve milímetros, con la numeración limada y provista de un cargador extendido con 27 municiones y otra Bersa 22 largo que tenía un silenciador), otros tres cargadores, distintas prendas de vestir y herramientas.

A su vez, en el domicilio, los investigadores secuestraron una motocicleta Honda XR300 Tornado de 299cc roja y blanca.

Tal lo publicado en su momento, Gargiulo, de 33 años, perdió la vida luego de ser operado por los médicos en el Hospital Interzonal General de Agudos Evita, ya que había recibido un disparo que le atravesó el rostro.

Así fue el asesinato





Consta en el expediente que el hecho se produjo el 23 de julio de 2025 cuando la víctima participó de la persecución de tres hampones, quienes se movilizaban a bordo de un VW Vento gris, con el dominio finalizado en 389, en una situación que comenzó en el cruce de avenida General Hornos y Marcos González Balcarce, para terminar en la esquina de La Haya y Murature.

Gargiulo se desempeñaba en la Unidad de Policía de Prevención Local (U.P.P.L.).

Intervinieron en el expediente penal, que de manera preventiva se mantiene caratulado "Homicidio críminis causae", el doctor Martín Darío Rodríguez, fiscal de la Unidad Funcional N° 5 -especializada en Crimen Organizado- y la magistrada Mariela Gladys Bonafine, titular del Juzgado de Garantías N° 1 pertenecientes a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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