Imputan a padrastro por la muerte de un bebé por homicidio agravado: podría recibir prisión perpetua

La situación procesal de Cristian Gonzalo Fragapane se complicó de forma irreversible este fin de semana. Tras confirmarse la muerte de su hijastro de 20 meses, quien permaneció 14 días en terapia intensiva con lesiones cerebrales, la Justicia mendocina modificó la calificación legal del caso a "homicidio simple calificado por alevosía", un delito que tiene como única pena la prisión perpetua.

El deceso del menor, identificado como Mateo, ocurrió el viernes en el Hospital Pediátrico Humberto Notti. Según la investigación liderada por la Fiscalía de Homicidios, el niño ingresó con un cuadro de extrema gravedad compatible con maltrato infantil, incluyendo lesiones que los peritos consideran fueron provocadas intencionalmente mientras estaba al cuidado del ahora detenido.

El niño fue llevado de urgencia al Hospital pediátrico Humberto Notti, pero no resistió.

La clave de la nueva imputación reside en la alevosía. Para los investigadores, el agresor habría aprovechado el estado de indefensión total del bebé para cometer el ataque sin riesgos para sí mismo.

Antes del fallecimiento, Fragapane estaba imputado por tentativa de homicidio, pero el desenlace fatal obligó a actualizar los cargos

Fuentes judiciales confirmaron que se analizan antecedentes de ingresos previos del menor al hospital por lesiones sospechosas, lo que podría agravar aún más el contexto del juicio.

Con la carátula actual, el acusado no tiene posibilidad de una pena intermedia y, de ser hallado culpable por un jurado popular, pasará el resto de su vida en prisión



