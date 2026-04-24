¡Detalles exclusivos! Las últimas horas del bebe que falleció tras haber sido golpeado por su padrastro

Pasado el mediodía de este viernes se confirmó la muerte de Mateo, el niño que había sido hospitalizado producto de graves heridas ocasionadas por la actual pareja de su madre.

La víctima fatal tenía tan solo 1 año y 9 meses y había sido atacado a golpes en varias oportunidades según denunció una de sus tías quien dijo: "En marzo tuvo otra internación con un cuadro de convulsión, vómitos y golpes".

Ahora se espera que la justicia penal de Mendoza cambie la carátula del caso ya que el adulto está detenido y en primera instancia ya fue imputado por el delito de homicidio simple calificado por alevosía en grado de tentativa.

El 10 de abril el menor ingresó al hospital pediátrico "Dr Humberto Notti" con un cuadro dado por dos paros cardiorespiratorios y un derrame cerebral, según denunció la hermana del padre del niño quien señaló que su expareja no lo dejaba ver al menor de edad.

Con el desenlace fatal ahora se espera que la fiscalía endurezca la acusación contra el autor del crimen de nombre Cristian Gonzalo Fragapane Gómez y reciba la pena máxima para este tipo de hechos aberrantes: la prisión perpetua.

La pericia médica indicó que la víctima presentaba severas lesiones compatibles con el "síndrome de zamarreo" , conocido como síndrome shaken baby, y que tiene que ver con las consecuencias que evidenciaba el menor ante evidentes y reiterados episodios de sacudones violentos a los que era sometido.

Los parientes del padre del niño hacen responsable de la muerte de la criatura a la propia madre, por dejarlo expuesto a los malos tratos de su pareja actual y ser cómplice del evidente maltrato físico al que sometieron al niño.

Para peor, confirmaron además que el niño fallecido tiene un hermanito mellizo y se aguarda que la justicia intervenga en su protección cuanto antes para evitar que padezca lo mismo que la víctima fatal.

Los hechos sucedieron en el domicilio de la pareja ubicada en la localidad de Luján de Cuyo. El desenlace fatal se dio en sede del hospital materno infantil ubicado en Guaymallén. El caso quedó bajo la órbita de la fiscal de la Unidad Homicidios y Violencia Institucional, doctora Florencia Díaz Peralta.