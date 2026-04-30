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Jueves, 30 de abril de 2026

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HORROR

Abuela de 54 años asesinó a su nieta de cuatro meses y fue condenado a perpetua

El Tribunal dictó la pena máxima para Bettina Paola Fabbro. La autopsia confirmó que la beba murió asfixiada.

María Helena Ripetta
María Helena Ripetta

Bettina Paola Fabbro, de 54 años, fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de su nieta de cuatro meses. El hecho, que ocurrió en enero de 2022, llegó a su resolución judicial luego de que se determinara que la imputada estaba en condiciones de afrontar el proceso. 

Los jueces acompañaron el pedido del fiscal Hugo Carrión, quien consideró a Fabbro responsable de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía.

Todo sucedió el 14 de enero de 2022, alrededor de las 7, cuando Fabbro se presentó en la casa de una vecina para pedirle que cuidara a su otra nieta, de un año y medio, con la excusa de que la beba de cuatro meses "se había ahogado". Sin embargo, la mujer demoró tres horas en buscar asistencia médica para la víctima, a quien trasladó recién a las 10 de la mañana al hospital.

Al recibir a la pequeña Ana, los médicos detectaron rápidamente lesiones que no coincidían con un accidente doméstico. La beba presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, con marcas visibles en la cara y en el cuello. 

Ante las preguntas de la policía, Fabbro brindó versiones que fueron calificadas como "confusas y contradictorias", lo que motivó su inmediata detención.

La investigación reconstruyó el contexto de vulnerabilidad en el que vivían las menores. La acusada residía  junto a su hija de 17 años, madre de las dos nenas, quien no se encontraba en el lugar al momento del crimen. 

Testigos que declararon en la instrucción señalaron que el llanto de las menores era constante y que solían quedar solas en la vivienda.

Autopsia

El informe forense fue la pieza clave para derribar la versión del ahogamiento accidental. Los peritos confirmaron que la beba murió por asfixia mecánica. Según el estudio, una persona le tapó las vías respiratorias con la mano hasta provocarle la muerte, lo que confirmó la intención de matar y la alevosía por el estado de indefensión de la víctima.

Con estas pruebas, se ordenó procesar a la abuela por el homicidio agravado, mientras que la madre de la beba quedó bajo la órbita del fuero Penal Juvenil. La joven adolescente fue acusada por el delito de abandono de persona, debido a las condiciones de descuido en las que se encontraban sus hijas previo al desenlace fatal.

Durante el debate oral, la defensa de Fabbro no pudo rebatir la evidencia física ni los testimonios que daban cuenta del maltrato previo. La demora de tres horas en llevar a la beba a un centro asistencial fue interpretada por el tribunal como una maniobra para ocultar el ataque. 

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