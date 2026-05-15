Pánico en colegio secundario: dos alumnos se enfrentaron a cuchilladas

Dos estudiantes se esperaron a la salida del colegio y se enfrentaron a golpes y hasta se amenazaron de muerte con cuchillos ante la mirada de sus compañeros, profesores y gente del lugar.

El hecho sucedió a plena luz del día en inmediaciones de Avenida San Martín y la rotonda de calle Besares, zona limítrofe entre Chacras de Coria y Carrodilla, en la localidad de Luján de Cuyo.

Testigos llamaron al 911 y a los pocos minutos se hizo presente una patrulla de la Policía de Mendoza. Procedieron a separar y a contener a los jóvenes en lucha. Fue así que a uno de los que forcejaban, de 14 años de edad, le descubrieron entre sus ropas que había guardado un arma blanca.

Un segundo móvil policial arribó al lugar y procedieron a indagar al otro contendiente, de unos 15 años. Le tomaron los datos y le revisaron la mochila: allí también le encontraron un arma blanca.

Ambos menores quedaron detenidos, fueron esposados y subidos a sendos patrulleros. Los trasladaron a sede de la Comisaría Carrodilla y pidieron instrucciones a la justicia penal de menores.

Una vez identificados los adolescentes de 14 y 15 años junto a los datos de sus respectivas familias, el Ministerio Público Fiscal ordenó que los revoltosos fuesen restituidos a sus parientes.

Otros policías habían quedado en el lugar de la pelea en búsqueda de testimonios que aportaran alguna información valiosa sobre el origen de la disputa, pero los estudiantes optaron por irse rápidamente del lugar para no ser tomados como testigos.

Con el paso de las horas se desconoce qué los llevó a ese grado de violento enfrentamiento. Fue por una chica? Fue por bullying? Algo que se debían? Nadie quiso contestar las preguntas de los uniformados.