Caso Mariano Ferreyra: condenaron a 5 años al exjuez Aráoz de Lamadrid por encubrimiento

El Tribunal Oral Federal 8 condenó a Octavio Luis Aráoz de Lamadrid, abogado y exjuez penal, a 5 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, como autor de tráfico de influencias agravado en el caso Mariano Ferreyra.

Como parte del fallo, el tribunal le prohibió la salida del país. Hasta que la condena quede firme, deberá presentarse cada tres meses ante el tribunal.

El exfuncionario de la Cámara Nacional de Casación Penal, Luis Ameghino Escobar, recibió 3 años de prisión condicional como partícipe necesario del mismo delito. Se le impuso someterse al cuidado de un patronato y cumplir 8 horas mensuales de trabajos comunitarios.

Las absoluciones

El tribunal declaró que la conducta del exvicepresidente de Belgrano Cargas, Ángel Luis Stafforini, es constitutiva de cohecho activo agravado como partícipe secundario, pero lo absolvió por prescripción de la acción penal.

En el mismo sentido, absolvió a la exdirectora suplente de Belgrano Cargas, Susana Rita Planas. El TOF 8 también ordenó el decomiso de 50 mil dólares secuestrados en la causa, considerados producto del delito.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 5 de agosto a las 16 horas, según dispusieron los jueces Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez.

Octavio Luis Aráoz de Lamadrid fue condenado a 5 años de prisión.

Qué se juzgó

En el juicio se investigó el pago de sobornos para direccionar el expediente judicial hacia la Sala III de la Cámara de Casación, entonces integrada por los jueces Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell y Liliana Catucci.

Según la acusación, el dinero lo aportó la Unión Ferroviaria y lo cobró Aráoz de Lamadrid mediante facturas por servicios inexistentes. Stafforini efectuó los pagos, mientras que Ameghino Escobar manipuló el sistema de la Oficina de Sorteos.

El caso se originó el 12 de enero de 2011, cuando la jueza instructora Susana Wilma López detectó el entramado a través de escuchas telefónicas.

En este expediente también estuvieron imputados José Pedraza y el exagente de Inteligencia Juan José Riquelme, ambos fallecidos antes del inicio del juicio.

Por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, ocurrido en octubre de 2010 durante un corte de vías del Ferrocarril Roca, fueron condenados el exsecretario general de la Unión Ferroviaria, José Ángel Pedraza, y los expolicías Luis Mansilla y Jorge Ferreyra, entre otros.

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