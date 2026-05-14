Once años de prisión para el hombre que abusó de su hija durante más de una década y la redujo a servidumbre

La justicia de Mar del Plata condenó este miércoles a once años de prisión a un hombre identificado declarado culpable de haber abusado sexualmente de su propia hija.

Según determinaron el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2, la víctima habría sido ultrajada desde que tenía 5 años hasta los 16, en un contexto de convivencia y posición dominante.

Además, los jueces determinaron que el condenado redujo a la menor a servidumbre, tanto en el hogar familiar como en un bar de su propiedad.

Durante el tiempo que ocurrieron los aberrantes hechos, el abusador aprovechó su rol de guardador único tras el abandono del hogar por parte de la madre.

La denuncia y el juicio

La joven, actualmente de 24 años, radicó la denuncia al cumplir la mayoría de edad, dando origen a la investigación.

El caso culminó esye jueves con la condena de su padre, en línea con lo solicitado por la fiscal María Florencia Salas.

Los tres jueces del tribunal -Roberto Falcone, Alexis Simaz y Federico Wacker- lo hallaron culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y el contexto de convivencia.

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