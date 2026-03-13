Detienen a dos mujeres acusadas de explotar a 13 menores de edad y reducirlos a la servidumbre

Dos mujeres que manejaban un hogar de menores en la zona sur del conurbano bonarense fueron detenidas tras una denuncia de explotación infantil, al exigirle a menores de edad la realización de trabajos pesados.

Al menos 13 menores de edad habrían sido obligados a realizar tareas de mantenimiento en el predio, de limpieza del lugar y de albañilería, sin tener contacto con los vecinos.

La investigación sobre un presunto caso de reducción a la servidumbre determinó que los menores eran expulsados al exterior durante las jornadas de frío o a la noche si presentaban algún tipo de resistencia a este tipo de trabajos.

Entre las principales actividades que debían cumplir los menores, destacan preparar cemento, levantar maderas y piedras, cortar cañas con machetes para construir cercos, cortar el pasto, y limpiar los desechos de 31 perros y dos caballos.

Los menores eran obligados a realizar tareas de mantenimiento en el establecimiento.

Además, enfatizaron que los menores estaban privados de alimentos, que en algunos casos sufrían agresiones físicas y que debían seguir trabajando cuando se encontraban enfermos.

Otro de los puntos claves es que en el establecimiento donde funcionaba el hogar de menores descubrieron que algunos de los chicos dormían con los animales, y que se encontraron condiciones de hacinamiento, falta de higiene, suciedad y alimentación deficiente.

Los menores involucrados no contaban con la atención médica adecuada, no concurrían regularmente a la escuela y en muchas oportunidades habrían sido manipulados para no dar detalles sobre estas vivencias ante las autoridades correspondientes.

En el avance de la causa, se realizaron varios allanamientos en el hogar mencionado y se secuestraron teléfonos celulares, un disco rígido y documentación que podría ser clave para aclarar el caso.

Al menos dos funcionarias públicas de organismos de Niñez de la zona oeste del conurbano estan apuntadas por presunto encubrimiento agravado, que habrían alertado a las principales acusadas sobre las medidas de investigación para que puedan ocultar pruebas incriminatorias durante los procedimientos.